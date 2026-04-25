Cel mai bogat om din Franța avertizează asupra unei „catastrofe globale”, dacă războiul din Orientul Mijlociu nu se termină curând

Directorul general al LVMH, Bernard Arnault, a avertizat că actualul conflict din Orientul Mijlociu ar putea degenera într-o „catastrofă globală”, cu efecte economice severe, dacă nu va fi soluţionat rapid, transmite CNBC.

Familia Arnault este cea mai bogfată din Franța. Conform celor mai recente date disponibile (aprilie 2026), Bernard Arnault, președintele gigantului de lux LVMH, se află pe locul 9 în topul celor mai bogați oameni ai lumii, conform Bloomberg Billionaires Index, având o avere de aproximativ 164 de miliarde de dolari.

Două scenarii

Declaraţiile au fost făcute în cadrul adunării generale anuale a companiei, unde Arnault a subliniat că lumea se află într-o criză serioasă, iar evoluţia situaţiei va influenţa decisiv economia globală în 2026. Potrivit acestuia, există două scenarii posibile: fie conflictul escaladează, generând consecinţe economice majore, fie se ajunge la o rezolvare relativ rapidă, ceea ce ar permite reluarea creşterii economice.

Impactul este deja vizibil în rezultatele companiei. LVMH a raportat o creştere organică de doar 1% în primul trimestru, iar conflictul din Orientul Mijlociu a redus această creştere cu aproximativ un punct procentual, practic înjumătăţind ritmul de avans.

Arnault a precizat că, în cazul unei detensionări între Iran, Statele Unite şi Israel, compania ar putea reveni pe creştere în a doua jumătate a anului. Totuşi, incertitudinea rămâne ridicată, în ciuda existenţei unui armistiţiu fragil.

Un element cheie al tensiunilor îl reprezintă Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod normal aproximativ o cincime din petrolul mondial. Blocarea acestei rute a amplificat riscurile energetice globale, fiind descrisă recent drept cea mai mare ameninţare la adresa securităţii energetice din istorie de către International Energy Agency.

Sectorul bunurilor de lux

Efectele conflictului nu se limitează la LVMH, ci afectează întreg sectorul bunurilor de lux, într-un moment deja fragil pentru industrie, care se aştepta la o revenire în 2026 după un an de scădere.

Potrivit McKinsey & Company, încrederea consumatorilor din Orientul Mijlociu s-a deteriorat simultan cu scăderea traficului în magazine şi a cheltuielilor. Această „lovitură dublă” afectează direct vânzările pe termen scurt, iar rămâne incert dacă pierderile vor fi compensate prin achiziţii realizate de clienţi în afara regiunii.

Pentru majoritatea marilor grupuri de lux, Orientul Mijlociu reprezintă un procent relativ mic din vânzări, însă profitabilitatea este mai ridicată, ceea ce amplifică impactul asupra rezultatelor financiare. Companii precum Richemont au o expunere mai mare în regiune.

Analiştii indică o revenire lentă şi inegală a sectorului. Potrivit Morningstar, redresarea industriei continuă, dar într-un ritm slab, pe fondul cererii reduse din China, o piaţă-cheie pentru bunurile de lux.

Diferenţele dintre companii devin tot mai evidente. Kering, proprietarul Gucci, a raportat o scădere de 11% a veniturilor din retail în Orientul Mijlociu în primul trimestru. În schimb, Hermès a rezistat mai bine, datorită clientelei foarte bogate, deşi a raportat şi ea rezultate sub aşteptări, afectate de scăderea vânzărilor în aeroporturi şi magazine concesionate.

Alte companii, precum Moncler şi Brunello Cucinelli, au resimţit un impact mai redus, deşi turismul mai slab a afectat vânzările în regiunea EMEA.

În acest context, industria traversează „o revenire în două viteze”: brandurile ultra-premium continuă să performeze relativ bine, în timp ce segmentul de lux accesibil rămâne sub presiune. În paralel, LVMH îşi accelerează strategia de extindere în segmentul bijuteriilor, mizând pe brandul Tiffany & Co. pentru a deveni lider global în acest domeniu în următorii cinci ani.

Alte companii importante din sector, precum Prada şi Burberry, urmează să publice rezultatele financiare, în timp ce investitorii aşteaptă clarificări privind impactul conflictului asupra performanţei lor.

Editor : Sebastian Eduard