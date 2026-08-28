Guvernul alocă peste 135 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru ROMATSA

Executivul a decis vineri alocarea unei sume de 135,622 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, pentru susţinerea activităţii Regiei Autonome Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA).

Suma este destinată ROMATSA pentru asigurarea finanţării activităţii sale de bază şi, în principal, pentru menţinerea continuităţii şi siguranţei serviciilor de navigaţie aeriană.

„Executivul a aprobat alocarea sumei de 135,622 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. (...) Valoarea alocată reprezintă contravaloarea a 25,857 milioane euro şi corespunde totalităţii sumelor colectate de EUROCONTROL cu titlu de contravaloare a serviciilor de navigaţie aeriană de rută furnizate de ROMATSA, de la data instituirii popririi, 1 iulie 2026, până la 6 august 2026”, a informat Guvernul, într-un comunicat, citat de Agerpres.

Potrivit sursei citate, fondurile vor fi utilizate de ROMATSA pentru acoperirea cheltuielilor esenţiale pentru funcţionarea şi siguranţa operaţională a regiei, inclusiv cheltuieli de personal, cheltuieli necesare menţinerii serviciilor de navigaţie aeriană, precum şi alte obligaţii de plată care decurg din legislaţia aplicabilă.

ROMATSA se finanţează în mod obişnuit din tarifele aferente serviciilor de navigaţie aeriană, colectate prin mecanismul centralizat administrat de EUROCONTROL.

Începând cu 1 iulie 2026, aceste sume nu au mai fost virate către ROMATSA, ca urmare a instituirii unei popriri executorii asupra sumelor colectate de EUROCONTROL. Poprirea a fost dispusă în executarea unei hotărâri pronunţate într-un litigiu în care statul român este debitor, iar ROMATSA nu este parte. În consecinţă, indisponibilizarea sumelor afectează fluxul financiar al ROMATSA, deşi acestea reprezintă venituri aferente serviciilor de navigaţie aeriană furnizate de regie, precizează sursa citată.

„Adoptarea măsurii este justificată de necesitatea evitării unei situaţii în care ROMATSA nu ar mai dispune de fondurile necesare desfăşurării activităţii. Măsura urmăreşte în principal prevenirea întreruperii serviciilor de navigaţie aeriană şi protejarea siguranţei şi continuităţii traficului aerian”, afirmă Guvernul.

Conform aceleiaşi surse, finanţarea are caracter temporar şi compensatoriu şi nu reprezintă o subvenţie permanentă acordată ROMATSA şi nici preluarea de către bugetul de stat a obligaţiilor Regiei.

Totodată, se arată în comunicat, în cazul în care EUROCONTROL recuperează sau virează ulterior către ROMATSA sumele indisponibilizate, Regia are obligaţia de a restitui integral la bugetul de stat sumele primite din Fondul de rezervă, în termen de maximum 5 zile de la încasarea acestora.

De asemenea, sumele care nu vor fi utilizate până la sfârşitul anului 2026 vor fi restituite la Fondul de rezervă bugetară, în condiţiile legii.

„În paralel, ROMATSA a iniţiat demersurile pentru accesarea unei finanţări de la Exim Banca Românească S.A., în condiţiile prevăzute de Legea nr. 170/2026. Până la finalizarea acestei finanţări, alocarea din Fondul de rezervă asigură lichiditatea necesară continuării activităţii Regiei”, transmite Guvernul.

Editor : C.L.B.