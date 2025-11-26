Live TV

Cel mai lung zbor direct din lume va dura mai mult de o zi. Între ce orașe de pe glob va face legătura

Data publicării:
Boeing 777-300 China Eastern
Boeing 777-300 China Eastern. Foto: Profimedia

Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.

Compania aeriană a anunţat miercuri că, începând cu data de 4 decembrie, va introduce zboruri din Shanghai, centrul economic al Chinei, către capitala Argentinei, Buenos Aires, de două ori pe săptămână.

Noua rută a fost aprobată miercuri de guvernul argentinian.

Oraşele Shanghai şi Buenos Aires sunt situate în zone aproape opuse ale globului.

China Eastern estimează că ruta de 20.000 de kilometri va necesita 25,5 ore pentru zborul de plecare şi 29 de ore pentru cel de întoarcere.

Totuşi, acesta nu va fi un zbor fără oprire. Avionul Boeing 777-300ER va face o escală tehnică în oraşul Auckland din Noua Zeelandă pentru realimentarea aeronavei şi schimbarea echipajului, potrivit revistei de specialitate Aero. Pasagerii vor avea voie să părăsească avionul pentru scurt timp pe durata escalei de două ore, conform Aero.

Acest zbor direct reprezintă o concurenţă pentru Lufthansa, notează DPA. Compania aeriană germană oferă deja un zbor cu legătură între Shanghai şi Buenos Aires, prin hub-ul său din Frankfurt.

 

