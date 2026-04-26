Beijingul avertizează UE, după ce companii chineze au fost incluse în ultimele sancțiuni împotriva Rusiei

china ue shutterstock_116484256
China - UE. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Beijingul a avertizat Bruxellesul că „UE va suporta toate consecințele” după ce blocul a inclus companii chineze în ultimul său pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, ceea ce a dus la o escaladare a tensiunilor într-o relație comercială sino-europeană deja tensionată, relatează Politico.

Într-o declarație emisă sâmbătă seara, Ministerul Comerțului din China a afirmat că este „extrem de nemulțumit” și „se opune ferm” includerii întreprinderilor chineze în sancțiunile împotriva Rusiei, acuzând UE că acționează „în mod sfidător” în ciuda obiecțiilor repetate.

„China îndeamnă UE să elimine de îndată companiile și persoanele fizice chineze de pe lista sancțiunilor”, a declarat ministerul într-un comunicat, avertizând că Beijingul „va lua măsurile necesare pentru a-și apăra cu fermitate” interesele.

Cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al UE, aprobat săptămâna trecută după ce Ungaria și Slovacia și-au retras dreptul de veto, vizează alte 20 de bănci rusești, interzicându-le efectuarea de tranzacții în euro și desfășurarea de activități comerciale în cadrul Uniunii. Acest progres în privința sancțiunilor a survenit după ce s-a soluționat disputa privind conducta de petrol Drujba — care transportă țiței rusesc prin Ucraina către Europa Centrală.

Pachetul vizează, de asemenea, băncile și companiile din țări terțe, inclusiv din China, ca parte a unui efort mai amplu de a bloca canalele neoficiale utilizate pentru a susține economia de război a Rusiei, punând un accent puternic pe măsurile de combatere a eludării în domeniile comerțului, energiei și rețelelor financiare.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat vineri că Europa se află în prezent sub presiunea simultană a Statelor Unite, a Chinei și a Rusiei.

„Nu trebuie să subestimăm faptul că ne aflăm într-un moment unic, în care un președinte american, un președinte rus și un președinte chinez se opun cu vehemență europenilor”, a declarat Macron, alături de premierul grec Kyriakos Mitsotakis, la Atena. Liderul francez a îndemnat UE să „se trezească” și să-și apere propriile interese.

