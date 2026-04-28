Argentina a pus din nou ochii pe Insulele Falkland. De ce britanicii nu mai pot conta pe susținerea SUA, dacă va izbucni un conflict

Liderul argentinian Javier Milei, un aliat apropiat al președintelui SUA, Donald Trump, a lansat o nouă inițiativă de revendicare a Insulelor Falkland și a reaprins o dispută veche dintre Marea Britanie și Argentina legată de acest arhipelag pentru care cele două țări au purtat un război acum mai bine de 40 de ani.

„Malvinele au fost, sunt și vor fi mereu argentiniene”, a scris Milei pe X săptămâna trecută, folosind denumirea argentiniană a insulelor.

Într-un alt interviu pentru canalul digital Neura, Milei a spus că țara sa face „tot ceea ce este omenește posibil” pentru a aduce insulele Falkland din nou sub controlul Argentinei. „Suveranitatea este nenegociabilă, dar trebuie să fie gestionată judicios, cu minte.”

Falkland reprezintă un grup mic de insule aflate la aproximativ 500 de kilometri la est de coasta argentiniană, având o populație de 3.600 de locuitori.

Marea Britanie și Argentina își revendică aceste insulele și, în 1982, au ajuns să poarte un război scurt, dar foarte dur, după ce argentinienii au încercat să ocupe insulele. Misiunea lor a eșuat, iar Argentina a capitulat în luna iunie, după ce și-au pierdut viața cel puțin 900 de persoane.

Efortul reînnoit al lui Milei pentru a prelua controlul asupra Malvinelor vine după ce a apărut informația că Statele Unite iau în calcul revizuirea susținerii revendicărilor istorice ale Marii Britanii asupra insulelor.

În e-mailul de la Pentagon pregătit de consilierul Elbridge Colby se vorbește despre un „sentiment de îndreptățire" al aliaților NATO pe care Trump încearcă să îl pedepsească.

Reevaluarea sprijinului diplomatic al SUA pentru „posesiile imperiale” ale țărilor europene

Relațiile dintre SUA și Marea Britanie au ajuns destul de tensionate, în special după ce aliații europeni și NATO au refuzat să participe la războiului Statelor Unite și Israelului contra Iranului.

Potrivit unui e-mail intern de la Pentagon, Statele Unite ar putea reevalua sprijinul diplomatic al SUA pentru „posesiile imperiale” ale țărilor europene, precum Insulele Falkland, a raportat Reuters.

Cu toate că poziția oficială a Statelor Unite în conflictul dintre Marea Britanie și Argentina este una de neutralitate, neoficial, Washingtonul i-a susținut pe britanici cu arme și cooperare la nivelul serviciilor de informații.

Dacă Statele Unite ar susține dintr-o dată revendicările Argentinei cu privire la Insulele Falkland, ar fi o schimbare „semnificativă”, întrucât decizia Washingtonului ar putea convinge și alte țări să adopte această poziție, a punctat și Ed Arnold din partea Royal United Services Institute (RUSI).

„Ai putea vedea o situație în care Argentina încearcă să obțină un fel de intervenție la ONU și SUA s-ar putea să o susțină sau pur și simplu să nu o blocheze”, a mai spus Arnold pentru BBC.

„Ne-am luptat pentru ele când a contat cel mai mult și am plătit prețul”

Purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic, Keir Starmer, a spus săptămâna trecută că insulele aparțin Marii Britanii și că „dreptul insularilor la autodeterminare primează”.

„Ne-am exprimat clar și constant această poziție în fața precedentelor administrații americane și nimic nu va schimba acest lucru”, a adăugat oficialul britanic.

Toate partidele politice din Marea Britanie susțin această poziție. „Falkland sunt britanice. Punct”, a spus și lidera Partidului Conservator aflat în opoziție, Kemi Badenoch.

„Ne-am luptat pentru ele când a contat cel mai mult și am plătit prețul”, a mai scris ea pe X. „Și pentru că insularii au ales clar și în mod repetat.”

Javier Milei a spus că țara sa face „tot ceea ce este omenește posibil" pentru a aduce insulele Falkland din nou sub controlul Argentinei.

În e-mailul de la Pentagon pregătit de consilierul Elbridge Colby se vorbește despre un „sentiment de îndreptățire” al aliaților NATO pe care Trump încearcă să îl pedepsească.

Trump s-a arătat extrem de nemulțumit de refuzul acestor state de a li se alătura Statelor Unite în războiul contra Iranului, avertizând că vor avea un viitor „foarte rău” dacă nu participă la deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Când țările europene s-au opus războiului din Iran și au refuzat să trimită nave militare în Golful Persic, Trump a spus că alianța NATO este „inutilă”.

„Indiferent de presiunea pusă pe mine și pe alții, indiferent de zgomot, eu voi acționa în interesul național britanic în toate deciziile pe care le fac și, de aceea, am spus foarte clar că acesta nu este războiul nostru și că nu vom fi târâți în el” a spus Starmer în timpul unei conferințe de presă susținută pe data de 1 aprilie.

Războiul Malvinelor. Argentina nu a renunțat niciodată la Insulele Falkland

Arhipelagul se află la 13.000 de kilometri de Insulele Britanice și a fost colonizat de britanici începând de la mijlocul secolului al XVIII-lea. Imperiul Britanic s-a retras în urma luptelor cu Spania.

Când Argentina și-a declarat independența de Spania, în 1816, a revendicat insulele și a ridicat o mică așezare. Britanicii i-au alungat pe argentinieni de pe insule în 1833, iar Falkland a devenit oficial o colonie britanică.

Argentina nu a renunțat niciodată la acest teritoriu, iar în 1982, junta militară condusă de generalul Leopoldo Galtieri a lansat o campanie militară pentru recucerirea insulelor.

Galtieri a profitat de momentul când un grup de muncitori argentinieni a ocupat și a ridicat steagul Argentinei în Georgia de Sud, o mică insulă la est de Falkland.

Epava unui elicopter argentinian Chinook doborât în timpul războiului din insulele Falkland. Foto: Profimedia Images

Când au refuzat să plece, Argentina a trimis nave militare pentru a-i proteja pe muncitori. Marea Britanie a trimis și ea nave militare.

Crezând că Marea Britanie nu va răspunde militar și confruntându-se cu o criză economică și proteste în masă pe plan intern, Galtieri a ordonat invadarea insulelor pe 2 aprilie 1982.

Guvernul lui Margaret Thatcher a trimis un grup de nave militare pentru a recuceri insulele. În războiul care a urmat, Statele Unite, conduse de președintele Ronald Reagan, au susținut Marea Britanie.

După un conflict de 74 de zile, Argentina a capitulat în fața forțelor britanice. 900 de persoane au murit în război, inclusiv 649 de argentinieni și 255 de britanici.

