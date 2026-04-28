Cum plănuiește China să învingă SUA într-un război spațial: „raza morții”, lupte între sateliți și atacuri lansate de pe orbită

Luptele pe orbita terestră nu mai sunt de domeniul științifico-fantasticului. În ultimii ani, un număr tot mai mare de sateliți din China, Rusia și SUA s-au monitorizat reciproc, folosind capacități ce ar putea fi utilizate pentru atacarea navelor spațiale inamice. Manualele studiate de ofițerii militari chinezi și lucrările unor cercetători asociați cu armata chineză dezvăluie tacticile pe care China le-ar putea folosi într-un război spațial, inclusiv capturarea unor sateliți, atacarea unor ținte terestre lansând bombardamente de pe orbită și utilizarea unor arme laser sau cu fascicul de particule.

„Uitându-ne pe cer astăzi, vedem că spațiul este deja învăluit în fumul unui potențial conflict”, a scris expertul militar Jiang Lianju din China. „Potențialul pentru câștiguri mari – capacitatea de a controla Pământul controlând spațiul – reprezintă o strategie puternică și un stimulent militar.”

„Așadar, dezvoltarea capacităților de război spațial a devenit o parte importantă a cursei înarmării”, a mai scris Jiang.

Satelitul american USA 324 a monitorizat anul trecut doi sateliți chinezești, TJS-16 și TJS-17, folosiți oficial pentru testarea sistemelor de comunicații, dar care probabil sunt folosiți și pentru spionaj.

Beijingul a dezvoltat sisteme de bruiaj, lasere și sateliți care pot „împinge” alte obiecte de pe o orbită pe alta, inclusiv în zona deșeurilor spațiale, acolo unde ajung de obicei sateliții inactivi.

„Spațiul este un domeniu de luptă, nu o colecție de activități auxiliare”, a spus anul trecut șeful Forțelor Spațiale ale Statelor Unite, generalul Chance Saltzman.

SUA și China se tem că un singur atac în spațiu le-ar putea da peste cap activitatea economică și militară

Cu toate că, oficial, manevrele executate de sateliți precum USA 324 sunt descrise ca fiind defensive, acestea se bazează pe tehnologii cu dublă utilizare, ceea ce adâncește și mai mult neîncrederea reciprocă dintre Washington și Beijing, potrivit Financial Times.

„Este delicat din punct de vedere politic, dar se va întâmpla... vom lupta în spațiu”, spunea încă din 1996 generalul american Joseph Ashy, care conducea Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială și Comandamentul Spațial al Forțelor Aeriene.

30 de ani mai târziu, SUA și China au deschis o cursă în care se pregătesc tocmai pentru un astfel de conflict. Ambele țări sunt motivate de teama că un singur atac în spațiu ar putea dezactiva „sistemul nervos central” pe care se bazează economiile și armatele lor.

Comunicațiile, rețelele electrice, sistemele de navigație și piețele financiare s-ar prăbuși în lipsa semnalelor transmise prin satelit. Armatele moderne se bazează mult pe dispozitivele din spațiu pentru comandă și control, comunicații și ghidarea rachetelor către țintă.

Conceptul principal al strategiei armatei chineze este să lovească puncte cheie din rețeaua adversarului pentru a-i „paraliza” procesul decizional în întreg sistemul său de colectare, transmitere și analiză a datelor menite să determine ce acțiune trebuie luată, potrivit cercetătorului Howard Wang de la institutul Rand de la Washington.

China a testat acum câțiva ani un satelit (Shijian-21) ce poate „curăța” deșeurile spațiale de pe orbita terestră, folosind un braț robotic. Generalii americani au fost șocați de capacitatea Beijingului de a captura un satelit ce are o orbită geostaționară (GEO) și de a-l arunca pe o altă orbită aflată la câteva sute de kilometri distanță.

Doi ani mai târziu, cinci sateliți experimentali chinezi au desfășurat o serie de manevre pe care experții din Statele Unite le-au comparat cu cele executate de avioanele militare implicate în lupte aeriene.

China a reușit să conecteze doi sateliți în GEO, potrivit datelor firmei Comspoc, operațiunea fiind descrisă drept prima misiune de realimentare cu combustibil în spațiu realizată vreodată.

Sisteme de comunicații indestructibile bazate pe tehnologia cuantică

Dar aceste capacități reprezintă doar vârful icebergului. În cursa spațială cu SUA, China se folosește de toată puterea armatei, a industriei și a mediului academic.

În afară de metode de atacare a sateliților inamici, Statele Unite încearcă să dezvolte și sisteme de comunicații indestructibile bazate pe tehnologia cuantică.

China este singura țară care operează un radar cu apertură sintetică – o tehnologie ce creează imagini de înaltă rezoluție cu suprafața Pământului folosind impulsuri radar.

Această tehnologie furnizează imagini zi și noapte în orice condiții meteo, ceea ce îi permite Chinei să monitorizeze mișcările navelor din regiunea Indo-Pacifică, potrivit Rand.

Unul dintre manualele chinezești menționează faptul că Beijingul își propune să controleze zona superioară a atmosferei, aflată la granița dintre spațiul aerian și spațiul cosmic, pentru a putea copleși sistemele de apărare americane de pe insulele din Pacificul de Vest administrate de SUA.

O altă tactică la care China ar putea apela în cazul unui război cu SUA ar fi o blocadă spațială, folosind sisteme de bruiaj, atacuri cibernetice, dar și arme laser sau cu fascicul de particule, numite și „razele morții” (deathray), care pot fi operate de la sol, din aer sau din spațiu.

„Odată ce sistemele spațiale ale inamicului sunt lovite cu aceste arme, ele își pierd capacitatea de a furniza date forțelor terestre, navale, aeriene și de alte tipuri”, scrie într-unul din manualele chinezești.

Manipularea condițiilor meteo pentru a preveni lansările spațiale ale inamicului

Forțele chineze ar putea, de asemenea, să captureze, să dezactiveze sau să distrugă sateliți folosind nave spațiale special concepute pentru astfel de operațiuni, precum și mine spațiale.

Deșeurile spațiale ar putea fi folosite ca o armă, transformând mediul orbital într-un instrument de atac.

Experții din armata chineză au discutat chiar și despre manipularea condițiilor meteo pentru a preveni lansările spațiale ale inamicului sau despre interceptarea rachetelor în afara atmosferei Pământului.

Pentru bombardamentele lansate de pe orbită, chinezii propun un sistem similar rachetelor balistice intercontinentale, dar care sunt plasate pe orbita joasă a Pământului și dotate cu boostere pentru a le ajuta să evite detectarea.

Totuși, experții chinezi avertizează că atacurile lansate de pe orbită asupra unor ținte terestre nu oferă avantaje semnificative în comparație cu atacurile convenționale, ținând cont de costul și complexitatea unor astfel de atacuri.

Editor : Raul Nețoiu