Cel puțin 25 de morți în Gaza, miercuri, în timp ce Netanyahu spune că le va permite palestinienilor să plece

Data publicării:
Israeli air strike on a Hamas post, Gaza Strip, Palestinian territories - 06 Feb 2017
Fum se ridică în urma unui atac aerian israelian asupra unui post Hamas, în nordul Fâșiei Gaza. Imagine cu caracter ilustrativ Foto: Profimedia

Focurile de armă israeliene au ucis miercuri cel puţin 25 de persoane care căutau ajutor în Gaza, au declarat oficiali din domeniul sănătăţii şi martori, în timp ce prim-ministrul Benjamin Netanyahu a făcut din nou apel la ceea ce el numeşte migraţia voluntară a palestinienilor din teritoriul devastat de război, potrivit AP.

Netanyahu doreşte să realizeze viziunea preşedintelui american Donald Trump de a reloca o mare parte din populaţia de peste 2 milioane de persoane din Gaza prin ceea ce el numeşte „migraţie voluntară” - şi ceea ce criticii au avertizat că ar putea fi epurare etnică.

„Daţi-le posibilitatea să plece! În primul rând, din zonele de luptă, dar şi din fâşie, dacă doresc”, a declarat Netanyahu într-un interviu difuzat marţi de postul de televiziune israelian i24 pentru a discuta despre ofensiva planificată în zone care includ oraşul Gaza, unde se adăpostesc sute de mii de persoane strămutate. „Nu îi împingem afară, ci le permitem să plece”, scrie News.ro.

Martorii şi personalul de la spitalele Nasser şi Awda, care au primit cadavrele, au declarat că oamenii au fost împuşcaţi în drum spre locurile de distribuire a ajutoarelor sau în timp ce aşteptau convoaiele care intrau în Gaza.

Eforturile de relansare a negocierilor de încetare a focului au fost reluate după ce, aparent, au eşuat luna trecută. Oficialii Hamas şi egipteni s-au întâlnit miercuri la Cairo, potrivit oficialului Hamas Taher al-Nounou.

Israelul nu intenţionează să îşi trimită echipa de negociatori la discuţiile din Cairo, a declarat biroul lui Netanyahu.

Planurile Israelului de a-şi extinde ofensiva militară împotriva Hamas la părţi din Gaza pe care nu le controlează încă au stârnit condamnări în ţară şi în străinătate şi ar putea avea drept scop creşterea presiunii asupra Hamas pentru a ajunge la o încetare a focului.

Militanţii deţin încă 50 de ostatici luaţi în atacul din 7 octombrie 2023 care a declanşat războiul. Israelul crede că aproximativ 20 sunt încă în viaţă. Familiile se tem că o nouă ofensivă îi pune în pericol.

Întrebat la i24 News dacă s-a închis fereastra pentru un acord parţial de încetare a focului, Netanyahu a răspuns că vrea toţi ostaticii înapoi, vii şi morţi.

Armata israeliană a declarat miercuri că a ucis săptămâna trecută un militant Hamas care a luat parte la atacul din 2023 care a declanşat războiul. Aceasta l-a învinuit pe Abdullah Saeed Abd al-Baqin pentru participarea la răpirea a trei ostatici israelieni.

Atacul condus de Hamas a răpit 251 de persoane şi a ucis aproximativ 1.200 de persoane, majoritatea civili. Ofensiva aeriană şi terestră a Israelului a strămutat de atunci cea mai mare parte a populaţiei din Gaza, a distrus zone vaste şi a împins teritoriul spre foamete. Ofensiva a ucis peste 61.700 de palestinieni, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, care nu precizează câţi au fost combatanţi sau civili, dar spune că aproximativ jumătate au fost femei şi copii.

Ministerul face parte din guvernul condus de Hamas şi are personal medical profesionist. Organizaţia Naţiunilor Unite şi experţii independenţi îl consideră cea mai fiabilă sursă privind victimele de război. Israelul contestă cifrele, dar nu le-a furnizat pe ale sale.

