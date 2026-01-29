Consilierii Capitalei au respins auditurile dorite de primarul general la STB și Termoenergetica. Ciucu: Nu voi vă luaţi înjurăturile!

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, le-a transmis consilierilor CGMB care nu au fost de acord cu un audit la STB şi Termoenergetica că nu ei îşi iau înjurăturile, ci pe el îl înjură oamenii. „Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi?”, i-a întrebat primarul pe consilierii generali. Proiectul a fost respins, la vot, cu cu 24 de voturi „pentru” şi 29 de abţineri.

„Sunt două opinii în sală. Unii care spun, domnule, nu-i nicio problemă. Şi alţii care spun, domnule, totuşi sunt nişte probleme foarte, foarte mari acolo, şi am vrea şi noi să vedem ce se întâmplă, de fapt. Nu voi vă luaţi înjurăturile! Scuzaţi-mă, nu dumneavoastră vă luaţi în jurăturile! Nu AGA îşi ia înjurăturile, aşa cum e formată din Consiliul General. Nu Consiliul de Administraţie. Responsabilitatea o am eu. Pe mine mă înjură oamenii. Da? Pe mine mă înjură oamenii”, a spus primarul Capitalei, în şedinţa CGMB, la dezbaterile pe proiectul privind aprobarea unui audit la STB şi Termoenergetica, scrie News.ro.

Ciprian Ciucu a arătat că îl interesează un audit de performanţă, care să îi explice sau să le explice deciziile manageriale care s-au luat de-a lungul timpului.

„De ce se plătesc cu precădere anumite contracte şi nu alea pe care poate cu toţii le-am considera esenţiale, da? Despre asta este vorba la sfârşitul zilei. Vreţi transparenţă? Ce să le spun oamenilor? Dom'le, nu e treaba mea. N-am niciun control asupra STB. N-am niciun control asupra Termoenergetica. Toate sunt la Consiliul General. Întrebaţi-l pe icsulescu. Cui e frică de transparenţă? Cui e frică de audit? Eu ca primar general, când voi fi scos şi înjurat: Dom'le, că uite, nu e ok la STB, nu e ok la Termoenergetica. Ok, înţeleg că nu am niciun vot nici în CA, nu am niciun vot nici în AGA. Dar măcar îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă acolo? Asta este întrebarea. Îmi daţi şi mie voie să ştiu ce se întâmplă în STB şi în Termoenergetica, dincolo de ceea ce mi se bagă pe sub nas de către conducerile acestor societăţi? Sau nu-mi daţi voie? Asta este întrebarea”, a mai comentat Ciucu.

El a mai spus că au trecut ani şi ani şi ani şi ani de zile şi aceste sisteme publice au devenit nesuportabile, bugetar, pentru Bucureşti.

„Ce spun acum, spuneam şi în 2016, 2017, 2019 cât am fost consilier general. Ce spun acum, spuneam şi atunci. Despre asta este vorba. (..) Serviciul este din ce în ce mai prost, de la an la an, şi din ce în ce mai scump, de la an la an. Dar nu-i nicio problemă. Problema e că vrea Ciucu să ştie ce se întâmplă în companiile alea. (..) Televiziunile o să mă întindă. Şi o să zic, domnule, nu ştiu. Vorbiţi cu, nu ştiu..”, a afirmat primarul.

Potrivit lui Ciucu, prima condiţie ca un oraş să livreze populaţiei nişte servicii publice este ca ele să fie suportabile bugetar.

„E prima condiţie. Am ajuns la un nivel al datoriilor fabulos”, a subliniat el.

Editor : B.E.