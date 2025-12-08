Un cutremur cu magnitudinea preliminară 7,2 s-a produs luni în largul coastelor Japoniei, a anunţat Agenţia Meteorologică Japoneză, iar autorităţile au avertizat că un tsunami de până la trei metri înălţime ar putea lovi coasta de nord-est a arhipelagului nipon.

ACTUALIZARE 17:20 Potrivit Agenției meteorologice japoneze, sunt așteptate valuri de până la 3 metri. Autoritățile nipone spun că valurile ar putea ajunge chiar la 1.000 km de epicentru, care este localizat între două insule, Honshu, cea mai mare insulă japoneză, și HokKaido, cea mai nordică dintre marile insule ale arhipelagului nipon.

Centralele nucleare din din Japonia, din zona respectivă, deja au intrat în stare de verificare.

Știrea inițială. Potrivit agenţiei americane de monitorizare geologică, USGS, seismul a avut magnitudinea de moment 7,6 şi s-a produs la o adâncime de 53 de km, având epicentrul la 73 de km est-nord-est de Misawa.

Cutremurul a avut loc la ora locală 23:15 (16:15, ora României).

