Centrul comercial Aeon, distrus marţi într-o explozie survenită după cutremurul din sudul Japoniei, tocmai fusese redeschis luna trecută ca un complex comercial şi de divertisment nou şi îmbunătăţit, pentru a celebra refacerea sa după un alt cutremur mortal, de acum 10 ani.

Centrul comercial a fost atât de grav avariat în urma cutremurului de magnitudine 7,3 din Kumamoto, în aprilie 2016, încât a trebuit să rămână închis luni întregi şi să fie reconstruit pe o perioadă şi mai lungă. Pe parcursul procesului de reamenajare şi extindere din 2017, centrul comercial a pus în evidenţă tavanele consolidate seismic şi îmbunătăţirile generale aduse siguranţei şi rezilienţei, relatează Reuters, citată de News.ro.

Odată cu deschiderea fabricii producătorului taiwanez de cipuri TSMC în Kumamoto, în 2024, numărul vizitatorilor centrului comercial Aeon a depăşit 8 milioane de persoane pe an. Acesta găzduia aproximativ 200 de magazine şi afaceri, precum şi un cinematograf, şi dispunea de o parcare cu o capacitate de 5.000 de maşini.

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Marţi, o mare parte din amplasamentul întins a fost redus la un schelet şi la moloz. Există temeri că multe persoane au murit sau au rămas blocate în interior, potrivit televiziunii publice NHK şi altor posturi de televiziune japoneze, iar poliţia din Kumamoto a declarat că pericolul repliciilor face imposibilă începerea operaţiunilor de căutare şi salvare în structura avariată.

Epicentrul cutremurului de marţi s-a aflat la doar câţiva kilometri distanţă.

Când cutremurul cu magnitudinea de 7,1 s-a produs marţi spre sfârşitul după-amiezii, angajaţii mall-ului au ajutat la evacuarea vizitatorilor în afara clădirii, a declarat un purtător de cuvânt al Aeon. Aproximativ 200 de persoane au fost conduse în afară, în siguranţă, au precizat autorităţile locale.

Aproximativ o oră mai târziu, o explozie puternică a dărâmat pereţii şi a scos la iveală părţi mari din structura de dedesubt. Aproximativ 20-30 de angajaţi ai mall-ului sunt încă daţi dispăruţi, a anunţat postul public de televiziune NHK. Martorii au relatat că au simţit miros de gaz în zonă.

În oraşele mai mici din Japonia, mall-urile Aeon sunt adesea locuri pline de viaţă pentru cumpărături şi divertisment.

După cutremurul din Kumamoto din 2016, un supermarket din incinta mall-ului Aeon a vândut mingi de orez onigiri la preţul redus de 10 yeni (6 cenţi) bucata, pentru a ajuta la uşurarea sarcinii supravieţuitorilor.

Redeschiderea din 13 iunie a acestui an trebuia să fie un nou început pentru Aeon Kumamoto.

„Pe măsură ce marcăm atât cel de-al 21-lea an de la deschidere, cât şi cea de-a 10-a aniversare a redresării regiunii (după cutremurul din 2016), întreprindem o renovare majoră a centrului comercial”, declarase Aeon Kumamoto într-un comunicat de presă emis pentru a comemora evenimentul. „Prin această iniţiativă de «re-start», vom intra într-o nouă etapă de creştere şi ne vom strădui să devenim un centru comercial care să ofere bucurie clienţilor din întreaga regiune”, a transmis compania.

Editor : M.B.