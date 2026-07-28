Live TV

Video Centrul comercial Aeon, distrus după cutremurul din Japonia, tocmai trecuse printr-o renovare majoră, la 10 ani de la un alt seism

Data actualizării: Data publicării:
Strong quake jolts southwestern Japan
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Centrul comercial Aeon, distrus marţi într-o explozie survenită după cutremurul din sudul Japoniei, tocmai fusese redeschis luna trecută ca un complex comercial şi de divertisment nou şi îmbunătăţit, pentru a celebra refacerea sa după un alt cutremur mortal, de acum 10 ani.

Centrul comercial a fost atât de grav avariat în urma cutremurului de magnitudine 7,3 din Kumamoto, în aprilie 2016, încât a trebuit să rămână închis luni întregi şi să fie reconstruit pe o perioadă şi mai lungă. Pe parcursul procesului de reamenajare şi extindere din 2017, centrul comercial a pus în evidenţă tavanele consolidate seismic şi îmbunătăţirile generale aduse siguranţei şi rezilienţei, relatează Reuters, citată de News.ro.

Odată cu deschiderea fabricii producătorului taiwanez de cipuri TSMC în Kumamoto, în 2024, numărul vizitatorilor centrului comercial Aeon a depăşit 8 milioane de persoane pe an. Acesta găzduia aproximativ 200 de magazine şi afaceri, precum şi un cinematograf, şi dispunea de o parcare cu o capacitate de 5.000 de maşini.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Marţi, o mare parte din amplasamentul întins a fost redus la un schelet şi la moloz. Există temeri că multe persoane au murit sau au rămas blocate în interior, potrivit televiziunii publice NHK şi altor posturi de televiziune japoneze, iar poliţia din Kumamoto a declarat că pericolul repliciilor face imposibilă începerea operaţiunilor de căutare şi salvare în structura avariată.

Epicentrul cutremurului de marţi s-a aflat la doar câţiva kilometri distanţă.

Când cutremurul cu magnitudinea de 7,1 s-a produs marţi spre sfârşitul după-amiezii, angajaţii mall-ului au ajutat la evacuarea vizitatorilor în afara clădirii, a declarat un purtător de cuvânt al Aeon. Aproximativ 200 de persoane au fost conduse în afară, în siguranţă, au precizat autorităţile locale.

Aproximativ o oră mai târziu, o explozie puternică a dărâmat pereţii şi a scos la iveală părţi mari din structura de dedesubt. Aproximativ 20-30 de angajaţi ai mall-ului sunt încă daţi dispăruţi, a anunţat postul public de televiziune NHK. Martorii au relatat că au simţit miros de gaz în zonă.

În oraşele mai mici din Japonia, mall-urile Aeon sunt adesea locuri pline de viaţă pentru cumpărături şi divertisment.

După cutremurul din Kumamoto din 2016, un supermarket din incinta mall-ului Aeon a vândut mingi de orez onigiri la preţul redus de 10 yeni (6 cenţi) bucata, pentru a ajuta la uşurarea sarcinii supravieţuitorilor.

Redeschiderea din 13 iunie a acestui an trebuia să fie un nou început pentru Aeon Kumamoto.

„Pe măsură ce marcăm atât cel de-al 21-lea an de la deschidere, cât şi cea de-a 10-a aniversare a redresării regiunii (după cutremurul din 2016), întreprindem o renovare majoră a centrului comercial”, declarase Aeon Kumamoto într-un comunicat de presă emis pentru a comemora evenimentul. „Prin această iniţiativă de «re-start», vom intra într-o nouă etapă de creştere şi ne vom strădui să devenim un centru comercial care să ofere bucurie clienţilor din întreaga regiune”, a transmis compania.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tineri traverseaza strada in bucuresti
1
Sute de mii de români, în vizorul ANAF. Fiscul trimite decizii de impunere pentru...
putin
2
Vladimir Putin reaprinde disputa privind granițele Ucrainei: „Va pierde pământurile care...
raed arafat
3
Raed Arafat reclamă fapte „de o gravitate deosebită” în dosarul „presupuselor angajări...
2026-06-22-9597
4
Sondaj CURS: Pe cine ar trimite românii în Parlament dacă astăzi ar fi alegeri. Câte...
traian basescu inquam octav ganea
5
Traian Băsescu: „Lucrurile nu trebuie să ne facă să defilăm. Bine că am demonstrat că la...
Tragic: a murit la 44 de ani, după un accident teribil cu jetski-ul. Avea o fetiță
Digi Sport
Tragic: a murit la 44 de ani, după un accident teribil cu jetski-ul. Avea o fetiță
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
seismograf cutremur
Cutremur cu magnitudinea 7,1 în Japonia, la mică adâncime. Persoane dispărute, oameni răniți și clădiri prăbușite aproape de epicentru
Patru cutremure în România în mai puțin de 24 de ore
seismograf cutremur
Cutremur în România, vineri dimineaţa
japonia val caldura canicula
Japonia, sufocată de valul de căldură. Peste 450 de oameni au ajuns la spital într-o singură zi la Tokyo
Nuclear atomic bomb explosion, radioactive war weapon, contamination disaster, mushroom fireball
Japonia vrea să renunțe la trei principii adoptate încă după al Doilea Război Mondial pentru o dezbatere pe un subiect considerat tabu
Recomandările redacţiei
fed conferinta bolojan fibra guvern 110725 fo guv 2_25461
Guvernul, acuzații la adresa PSD după ce a atacat în instanță 12...
NATO sign, installed on Izvor Street at the intersection by the Ministry of National Defence building, Bucharest, Romania
România, punct strategic pe harta NATO: o fabrică de la Brașov va fi...
ciocanel justitie
„Nu puteam să iau o sancțiune mai ușoară”. Judecătoarea care a...
President Donald Trump meets with President Volodymyr Zelenskyy
Zelenski a ajuns la Casa Albă. Liderul ucrainean forțează obținerea...
Ultimele știri
Baloo de România. Camerele Romsilva au surprins locul preferat de scărpinat al urșilor din Pădurea Borsec
Șeful diplomației poloneze avetizează Rusia să pună capăt „aventurii criminale” din Ucraina. „Înainte să fie prea târziu”
Friedrich Merz respinge proiectul viitorului buget UE și cere reduceri substanțiale: „Cifrele nu sunt echilibrate”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zendaya, în cea mai nonconformistă ținută, inspirată din universul "Spider-Man". Povestea din spatele rochiei...
Cancan
VAL de revoltă după moartea Anastasiei Piron! Ce s-a întâmplat după ce tânăra de 22 de ani a fost găsită fără...
Fanatik.ro
Dan Şucu, criticat pentru afacerea Borza: „Genoa nu are fundaș stânga ca el! Se impunea acolo şi avea altă...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Privatizare mascată în inima Bucureștiului. Cum au ajuns terenurile statului de la Sala Polivalentă să fie...
Adevărul
Moment tensionat pe Transfăgărășan. Un urs s-a apropiat la numai câțiva centimetri de un turist
Playtech
De ce nu vedem pui de porumbel pe stradă. Misterul, explicat de specialiști
Digi FM
Paula Badosa vorbeşte despre relaţia „toxică” cu fostul ei iubit, Stefanos Tsitsipas: „Astăzi mă simt din nou...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Peste 14.000.000 de euro! Gigi Becali a spus "DA", după 16 luni de negocieri
Pro FM
Ce crede Elizabeth Hurley despre Miley Cyrus. Actrița trăiește o poveste de dragoste cu tatăl artistei, Billy...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Christopher Nolan nu și-a construit succesul singur. Cine este Emma Thomas, femeia care i-a fost alături la...
Adevarul
Rheinmetall, în dificultate: Germania plănuiește să reducă bugetul pentru muniție. „Nici măcar guvernul...
Newsweek
Vești rele. Graficul care arată când ar putea crește vârsta de pensionare. Vor fi 1.000.000 de noi pensionari
Digi FM
Premieră mondială în medicină: o femeie nevăzătoare și-a recăpătat vederea după un transplant fără precendent
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Pământul nu mai poate ține pasul cu modul în care folosim resursele". Omenirea a depășit deja limitele pe...
Digi Animal World
Ce trebuie să faci dacă întâlnești pisici fără stăpân în vacanță. Sfaturile experților pentru turiști
Film Now
Fiica lui Tom Cruise și a lui Katie Holmes a renunțat oficial la numele tatălui. Cum se numește acum Suri...
UTV
Cum arată Andreea Ibacka în costum de baie, la 40 de ani. „Acum să vă prefaceți că n-ați dat zoom”