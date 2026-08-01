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Video&Foto Cutremur la Napoli: 21 de oameni au fost răniți, doi sunt în stare gravă, iar mai multe clădiri s-au prăbușit

Data publicării:
Damages after an earthquake measuring 4.7 in Pozzuoli
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
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Seismul cu magnitudinea 4,7 care a zguduit vineri seară regiunea oraşului Napoli, în sudul Italiei, a rănit 21 de persoane, dintre care două se află în stare gravă, şi a cauzat pagube materiale, potrivit autorităţilor italiene, informează AFP.

Epicentrul seismului, care s-a produs vineri la ora locală 19:46 (20:46 ora României) la adâncimea de trei kilometri, a fost localizat în regiunea Campi Flegrei, între comunele Pozzuoli şi Quarto, la vest de Napoli, a anunţat Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) din Italia.

Cutremurul a fost urmat în timpul nopţii de vineri spre sâmbătă de zeci de replici seismice de mai mică intensitate, dintre care cea mai importantă, cu magnitudinea 3,1, s-a produs la ora locală 05:47 (06:47 ora României), scrie Agerpres.

Acea regiune, care găzduieşte cel mai mare crater vulcanic din Europa, se confruntă cu o activitate seismică regulată.

În cel mai recent bilanţ al său, publicat sâmbătă, Protecţia Civilă din Italia a raportat 21 de răniţi, „dintre care doi plasaţi sub cod roşu”, ceea ce înseamnă că acele persoane aveau nevoie de un acces prioritar la serviciile medicale de urgenţă.

Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
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Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 1 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 2 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 3 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 4 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 5 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 6 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 7 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 8 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 9 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia | Poza 10 din 10
Urmările cutremurului de magnitudine 4,7 care a avut loc vineri, 31 iulie 2026, al Pozzuoli, în apropiere de Napoli, Italia. Foto: Profimedia
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Seismul a produs, de asemenea, pagube materiale, mai ales „prăbuşiri ale unor clădiri neocupate”, a precizat pe Facebook ministrul italian pentru Protecţie Civilă, Nello Musumeci.

În Puzzuoli, localitatea cea mai afectată, digul a fost închis de Căpitănia portului, a adăugat acelaşi ministru italian.

Cele mai importante pagube din comună au fost cauzate de prăbuşirea unui fragment dintr-un zid al unui imobil de dimensiuni mici, a raportat agenţia de presă ANSA. Bucăţi mari din faţada unei clădiri s-au desprins şi au căzut peste mai multe automobile staţionate în apropiere, acoperindu-le sub un nor de praf alb.

„Pe teritoriul regiunii Campi Flegrei, s-au produs câteva alunecări de teren şi căderi de pietre de mică amploare. Centrele de primire sunt operaţionale în Napoli şi în Pozzuoli pentru a oferi asistenţă populaţiei”, a subliniat ministrul Nello Musumeci.

În comuna vecină Bacoli, primarul Josi Gerardo Della Ragione a raportat pentru agenţia de presă ANSA „prăbuşiri ale unor pereţi stâncoşi şi desprinderi de tencuială de pe faţadele unor clădiri şi blocuri de locuinţe”, dar „controalele nu au depistat nicio casă improprie pentru a fi locuită”.

„Niciun rezident nu a fost evacuat. Nu am avut răniţi”, a adăugat el, citat de ANSA.

Pompierii italieni au continuat sâmbătă dimineaţă verificările tehnice la nivelul clădirilor, constatând fisuri, precum şi căderi de pietre şi ale unor fragmente de tencuială. Câteva familii au fost nevoite să îşi părăsească locuinţele din motive de precauţie, iar o persoană în vârstă a fost evacuată din Pozzuoli, potrivit unui comunicat al pompierilor.

Editor : B.E.

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