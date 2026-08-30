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Video „Dacă mai așteptam 10 minute, eram morți”. Cum a salvat un profesor 900 de elevi înainte ca viitura să lovească o școală din Nepal

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Nepal Flash Floods
Inundații devastatoare în regiunea de graniță dintre Nepal și Tibet. Continuă operațiunile de căutare și salvare. Foto: Profimedia
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Din articol
„Dumnezeu mi-a salvat fata” Peste 800 de morți și mii de dispăruți Sute de cetățeni străini sunt dați dispăruți

O decizie luată în câteva minute a salvat aproximativ 900 de elevi în Nepal. Directorul unei școli din Nuwakot a primit mai multe avertismente privind apropierea unei viituri și a ordonat evacuarea copiilor pe un teren mai înalt. La scurt timp, apele au înghițit o clădire aflată la doar aproximativ 100 de metri de râu. Între timp, bilanțul dezastrului este dramatic: sute de oameni au murit, iar mii sunt dați dispăruți în Nepal și Tibet, anunță BBC.

Rajendra Dawadi conduce Școala Gimnazială Tribhuvan Trishuli din Nuwakot, care are puțin peste 1.600 de elevi. În decurs de doar câteva minute, directorul a primit patru apeluri de la persoane diferite, care l-au avertizat că apele au ajuns deja în localitatea Betrawati, situată în amonte.

Dawadi a decis să nu mai aștepte: „Am hotărât că nu mai trebuie să amân. Chiar dacă viitura nu ar fi venit, era doar o chestiune de o singură zi de cursuri.”

Cei aproximativ 900 de elevi au fost evacuați către un teren mai înalt. În timp ce se refugiau, directorul a văzut cum apele au început să distrugă zona.

O clădire a căminului școlii, aflată la aproximativ 100 de metri de râu, a fost înghițită de viitură.

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„Dacă am fi luat decizia cu 10 minute mai târziu, niciunul dintre noi, inclusiv elevii și cu mine, nu am mai fi putut vorbi cu dumneavoastră astăzi.”

Printre cei salvați se află și Yunisha, o fată de 16 ani. Ea spune că a scăpat împreună cu prietenii săi cu doar câteva secunde înainte ca apele să ajungă în zonă: „Eu, împreună cu prietenii mei, am scăpat cu doar 10 secunde înainte.”

Adolescenta povestește că a fugit pe un drum îngust și plin de noroi, în spatele școlii, împreună cu alți elevi: „În scurt timp, bazarul a fost măturat de ape chiar sub ochii mei.”

„Dumnezeu mi-a salvat fata”

În timp ce Yunisha încerca să ajungă într-un loc sigur, familia ei nu știa dacă este în viață. Mama adolescentei, Sabina Shrestha, povestește că familia a petrecut ore întregi încercând să ia legătura cu ea, după ce a aflat despre inundații.

„Eram cuprinsă de panică. Am încercat de mai multe ori să-mi sun fiica și pe tatăl ei, dar nu i-am putut contacta pe niciunul dintre ei.”

În cele din urmă, femeia a reușit să vorbească cu fiica sa. Îngrijorarea familiei nu s-a încheiat însă până când Yunisha nu a ajuns acasă, trei zile mai târziu.

„Sunt atât de fericită și ușurată. Dumnezeu mi-a salvat fata.”

Peste 800 de morți și mii de dispăruți

În timp ce povestea celor 900 de elevi salvați oferă o rază de speranță, amploarea dezastrului din Nepal și Tibet rămâne devastatoare.

Potrivit datelor furnizate duminică de Poliția din Nepal, până la ora locală 17:45 au fost recuperate 794 de cadavre, numărul victimelor fiind în continuă creștere.

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Într-un comunicat separat, Autoritatea Națională pentru Reducerea și Gestionarea Riscului de Dezastre (NDRRMA) a anunțat că 781 de persoane au murit, iar alte 2.502 sunt în continuare date dispărute.

În Tibet, pe partea chineză a frontierei, bilanțul oficial indică 16 morți și 546 de persoane dispărute, potrivit presei de stat chineze.

Printre cei dați dispăruți se află și sute de turiști străini veniți în Nepal pentru munții și locurile sale sacre.

Sute de cetățeni străini sunt dați dispăruți

Potrivit informațiilor centralizate de BBC, situația cetățenilor străini dispăruți este următoarea:

  • India: cel puțin 320 de cetățeni indieni sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului Afacerilor Externe de la New Delhi;
  • China: aproape 100 de cetățeni chinezi sunt dați dispăruți în Nepal;
  • SUA: 90 de americani sunt în continuare dispăruți, potrivit Departamentului de Stat;
  • Ucraina: 62 de cetățeni ucraineni sunt dați dispăruți, potrivit poliției nepaleze;
  • Malaezia: 51 de turiști malaezieni care călătoreau prin intermediul agenției Fishtail Tours and Travels sunt dispăruți;
  • Australia: 41 de australieni sunt dați dispăruți, potrivit ministrului adjunct al imigrației;
  • Marea Britanie: poliția nepaleză afirmă că 33 de cetățeni britanici sunt dispăruți. Televiziunea publică chineză CCTV relatează, de asemenea, că 15 cetățeni britanici se află printre persoanele dispărute în Tibet, însă nu este clar câți dintre aceștia sunt incluși în cifra raportată de Nepal;
  • Canada: 30 de canadieni sunt dați dispăruți, potrivit Ministerului de Externe de la Ottawa.

Printre persoanele dispărute se află și turiști din Coreea de Sud, Africa de Sud, Portugalia, Țările de Jos și Noua Zeelandă.

În acest bilanț dramatic, evacuarea celor 900 de elevi de la școala din Nuwakot rămâne una dintre poveștile care arată cât de mult poate conta o decizie luată la timp, în fața unei catastrofe naturale.

Citește și: „Al treilea pol” al planetei se topește. Dezastrul din Nepal, o tragedie anunțată: cum și de ce devin ghețarii capcane ale morții

Editor : C.A.

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