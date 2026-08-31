Mii de oameni sunt încă dați dispăruți după inundațiile devastatoare din Nepal. Bilanțul provizoriu a ajuns la peste 900 de morți

Bilanţul provizoriu al inundaţiilor devastatoare care au avut loc miercuri în Nepal, la graniţa cu China, a ajuns la 903 de morţi şi 4 247 de dispăruţi, a anunţat luni, 31 august, autoritatea nepaleză responsabilă cu gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Mass-media de stat din China a raportat 16 morţi şi 546 de dispăruţi pe teritoriul său, ceea ce ridică numărul provizoriu al victimelor dezastrului la 919 morţi şi 4 793 de dispăruţi, scrie News.ro.

Echipele de salvare şi-au intensificat eforturile sâmbătă pentru a localiza aproximativ 3.000 de persoane dispărute şi pentru a evacua supravieţuitorii care se află încă izolaţi la graniţa dintre Nepal şi China, la trei zile după teribila viitură.

Aproape 600 de turişti străini sunt daţi dispăruţi

Printre persoanele date dispărute în Nepal, numărul locuitorilor din zonele afectate miercurea trecută a înregistrat un nou salt. Acesta se ridică acum la peste 2 000 de persoane dispărute în cele trei districte Nuwakot, Rasuwa şi Makwanpur. Autorităţile nepaleze nu aveau încă veşti despre 592 de cetăţeni străini şi 933 de angajaţi ai centralelor hidroelectrice sau muncitori care lucrau la şantierele de baraje din regiune.

De asemenea, autorităţile din statul indian Uttar Pradesh, situat în aval de Nepal, au confirmat luni pentru AFP că au recuperat, în total, 17 cadavre ale unor presupuse victime ale inundaţiilor de miercurea trecută.

Identificarea acestor persoane, care nu figurează în bilanţul oficial nepalez, este în curs de desfăşurare.

Editor : Ana Petrescu