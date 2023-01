De ce a cumpărat o familie un conac de 1,5 milioane de dolari grav afectat de incendiu

Un conac din Tennessee, care a fost grav avariat într-un incendiu, și-a găsit un cumpărător la doar patru zile după ce a fost scos la vânzare.

Antreprenorul Mike Thakur este cel care a cumpărat proprietatea care a atras peste 340.000 de vizualizări pe Zillow - o platformă de imobiliare - și a fost listată pentru 1,49 milioane de dolari, potrivit site-ului imobiliar citat de BBC.

Pe site, conacul alb a fost prezentat și printr-o fotografie din timpul incendiului, iar agentul imobiliar a spus că acesta se va vinde ca atare, cu pagubele dobândite de pe urma flăcărilor.

Descrierea și fotografiile cu casa în flăcări i-au atras atenția lui Mike Thakur și soției lui. Cei doi, originari din North Manchester, Regatul Unit, dar care locuiesc acum în Houston, Texas, împreună cu cei trei copii ai lor, își căutau o casă lângă Nashville, Tennessee, când au văzut imaginile.

Thakur și-a programat să viziteze casa înainte ca anunțul de pe Zillow să fie distribuit de peste un milion de ori pe Twitter și la câteva ore după ce a văzut-o, a decis împreună cu familia să facă o ofertă.

La câteva ore după ce a văzut casa, Mike Thakur a făcut o ofertă FOTO: Mike Thakur

„Este incredibil... Noi am căutat ceva ce puteam renova și să amenajăm singuri. Nu sunt sigur că am luat în calcul atât de multe renovări, dar am decis că vom face față provocării”, a spus Mike pentru BBC.

El nu a dezvăluit cât a plătit în final pentru proprietate.

Conacul, situat în orașul Franklin, la aproximativ 33 km de Nashville, a fost cuprins de flăcări în septembrie anul trecut, în timpul unor lucrări de renovare. Acoperișul s-a prăbușit înainte ca incendiul să fie stins de pompieri, iar un muncitor a fost rănit.

Chiar dacă clădirea a fost afectată serios, proprietatea are multe caracteristici care i-a încântat pe noii proprietari.

Conacul, care a fost construit în 1997, are o bucătărie mare în aer liber și o curte uriașă în spate amenajată ca un parc privat. De asemenea, are o casă de oaspeți care nu a fost afectată de incendiu, unde Mike Thakur și familia vor locui până vor finaliza renovarea.

Agenta care s-a ocupat de proprietate, Paula Duvall, a spus că „habar n-avea” că anunțul va atrage atât de multă atenție atunci când l-a postat. „Am vrut să fim transparenți cu privire la istoria casei”, a spus ea.

Prejudiciul nu a deranjat familia Thakur, a mai spus ea. „Sună a nebunie, dar pentru mine a fost aproape o binecuvântare pentru că starea casei ne dă o scuză să dăm totul jos și să o reconstruim așa cum ne dorim”, a spus Mike Thakur.

Mike Thakur a spus că dorește să transforme conacul într-o casă mai relaxată, în stil englezesc, unde să poată locui și copii lui după ce se căsătoresc.

Editor : D.C.