Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos. Vile scoase la vânzare cu 25% mai ieftin

Vila din Dubai a influencerului Sam Gowland. Foto: Instagram/samgowland
Pe măsură ce lansările de rachete din Iran către Emiratele Arabe Unite continuă, prețurile caselor din Dubai au scăzut deja cu peste 25%. Un studiu realizat de Goldman Sachs arată că tranzacțiile de la începutul lunii martie au scăzut cu 31% față de anul trecut și cu 51% față de luna precedentă, scrie Il Messaggero.

Câteva exemple? Conform datelor de piață, prețul unei vile pe insula Lanai din Dubai a fost redus cu 2,3 ​​milioane de lire sterline față de prețul inițial cerut de 22 de milioane. Casa cu șapte dormitoare, 18 băi, piscină și cinema include chiar și o menajeră.

Prețul acestui apartament de lux nou-nouț tocmai a fost redus cu 26,7%, cea mai mare reducere văzută vreodată pe piață. Acesta oferă priveliști impresionante asupra Burj Khalifa, cea mai înaltă clădire din lume, scrie Il Messaggero. 

Același lucru este valabil și pentru o casă spațioasă cu șapte dormitoare din complexul exclusivist Arabian Ranches, al cărei preț inițial de 5,5 milioane de lire sterline a fost redus cu 1,1 milioane de lire sterline. Casele din Insulele Jumeirah, extrem de căutate, au înregistrat, de asemenea, scăderi similare de preț în ultimele zile: o vilă cu cinci dormitoare cu vedere la lac a înregistrat o scădere a prețului de 10 milioane de lire sterline.

Vestea vine în contextul în care noi căutări au arătat că tranzacțiile totale de pe piața imobiliară odinioară înfloritoare din Dubai au scăzut cu peste 50% în această lună. Investitorii străini care au achiziționat proprietăți în Emiratele Arabe Unite în speranța de a câștiga milioane au fost lăsați într-o situație de incertitudine, incapabili să-și vândă vilele scumpe, deoarece Iranul continuă să lanseze rachete și drone împotriva țării.

Vedeta de reality show-uri Sam Gowland a scos la vânzare o vilă de lux cu doar câteva zile înainte de începerea războiului, acceptând oferte de peste 2 milioane de lire sterline, dar riscă să piardă 500.000 de lire sterline din cauza scăderii prețurilor proprietăților.

El fugise de război, refugiindu-se în Thailanda. O casă mare cu șapte dormitoare din complexul exclusivist Arabian Ranches a fost redusă cu 1,1 milioane de lire sterline față de prețul inițial de 5,5 milioane de lire sterline. Casa este descrisă ca o adevărată "oază privată", ascunsă ochilor curioșilor.

O vilă cu cinci dormitoare pe malul lacului, pe insula exclusivistă Jumeirah, a văzut ieri prețul cerut redus cu nouă procente, de la 1 milion de lire sterline la aproximativ 900.000 de lire sterline. Proprietatea cu cinci dormitoare și șase băi se mândrește cu terenuri extinse și vedere la ocean.

O altă proprietate și-a văzut prețul redus cu peste 15%. Casa cu cinci dormitoare și șapte băi, care include și o cameră de serviciu, în valoare de 5,4 milioane de lire sterline, este acum pe piață pentru 4,5 milioane de lire sterline. Proprietatea rezidențială se mândrește cu amplasarea sa într-o zonă pietonală, cu un puternic sentiment de comunitate.

O vilă din Lime Tree Valley, inițial listată pentru 6,8 milioane de lire sterline, și-a văzut prețul redus semnificativ la 4,5 milioane de lire sterline. Reședința familială de 1.270 de metri pătrați este înconjurată de palmieri enormi și dispune de mai multe săli de prânz spațioase.

De la începutul primelor atacuri cu rachete, pe 28 februarie, au fost vizate porturi, rafinării de petrol, aeroporturi și unele zone rezidențiale.

Acest lucru a cauzat o scădere bruscă a acțiunilor companiilor imobiliare din Dubai și Abu Dhabi, inclusiv a celei mai mari din țară, Emaar Properties, care a construit Burj Khalifa.

Schimbările drastice au un impact tangibil asupra multor influenceri și investitori imobiliari britanici, care au fugit în grabă din Emiratele Arabe Unite, după ce rachetele au început să lovească orașele, luna trecută.

