Furie în Indonezia după ce fostul dictator Suharto, acuzat de corupţie şi crime în masă, a fost numit „erou naţional”

Suharto, Indonesia
Suharto, 1960. Foto: Profimedia Images
Suharto a condus Indonezia timp de 30 de ani Activiștii din Indonezia cataloghează decizia drept „șocantă”

Indonezia i-a acordat titlul de „erou naţional” fostului dictator Suharto, printr-un decret prezidenţial, deși el a condus o perioadă marcată de corupţie, nepotism, cenzură şi acuzaţii de încălcări masive ale drepturilor omului, scrie The Guardian.

Decizia a stârnit acuzaţii de revizionism istoric în a treia cea mai mare democraţie din lume.

Distincţia a amplificat temerile privind încercările de a reabilita imaginea lui Suharto şi de a minimaliza deceniile de conducere autoritară, o perioadă marcată de corupţie endemică, cenzură şi acuzaţii de încălcări grave ale drepturilor omului.

Titlul i-a fost conferit luni dimineaţă, într-o ceremonie prezidată de preşedintele Prabowo Subianto, fostul ginere al lui Suharto, în ciuda protestelor venite din partea activiştilor pro-democraţie şi a familiilor celor afectaţi de regimul său represiv.

„O personalitate importantă din provincia Java Centrală, un erou al luptei pentru independenţă, generalul Suharto s-a remarcat încă din epoca eliberării naţionale”, a anunţat un prezentator în momentul în care Prabowo a înmânat distincţia fiicei şi fiului lui Suharto.

Suharto a condus Indonezia timp de 30 de ani

Indonezia şi-a câştigat independenţa în 1945, de la puterile coloniale de atunci – Olanda şi Japonia.

Suharto, care a condus Indonezia timp de peste trei decenii, a fost forţat să demisioneze în 1998, în urma unor proteste de masă şi a unor revolte violente izbucnite pe fondul crizei economice. A murit în 2006, la vârsta de 86 de ani.

Prabowo, care s-a căsătorit şi ulterior a divorţat de fiica lui Suharto, Siti Hediati Hariyadi, l-a lăudat în repetate rânduri pe fostul său socru şi a fost, la rândul său, criticat pentru rolul tot mai vizibil acordat armatei în viaţa civilă de când a preluat funcţia de preşedinte anul trecut.

Preşedintele indonezian, fost comandant al forţelor speciale, a fost destituit din armată în acelaşi an în care Suharto a fost înlăturat de la putere, în urma acuzaţiilor că ar fi fost implicat în răpirea unor activişti pro-democraţie. Prabowo a negat întotdeauna orice implicare.

Apărând decizia de a-i conferi lui Suharto titlul de erou naţional, ministrul culturii, Fadli Zon, a declarat că acesta merită distincţia pentru participarea sa la diverse operaţiuni militare, inclusiv la luptele împotriva olandezilor în 1949. El a negat implicarea lui Suharto în masacrul a cel puţin jumătate de milion de presupuși comuniști în anii 1965–1966.

Activiștii din Indonezia cataloghează decizia drept „șocantă”

Însă activiştii indonezieni au descris decizia ca fiind şocantă.

„Cum poate fi declarat erou naţional omul cel mai responsabil pentru unul dintre cele mai mari genociduri din istorie, comis atunci când a preluat puterea? Este complet absurd”, a declarat Usman Hamid, reprezentant al Amnesty International Indonezia.

„Este o spălare pe faţă evidentă a crimelor istorice. Această decizie ignoră aspiraţiile societăţii civile, inclusiv ale victimelor încălcărilor drepturilor omului, care continuă să ceară justiţie.”

Guvernul nu a oferit imediat un comentariu cu privire la aceste acuzaţii.

Discuţiile despre desemnarea lui Suharto drept erou naţional au stârnit, de asemenea, proteste la Jakarta, unde în ultimele zile demonstranţii s-au adunat în apropierea palatului prezidenţial purtând pancarte pe care scria: „Opriţi albirea generalului măcelarilor” şi „Mii au murit, dar ţara a ales să uite”.

