Noul președinte din Chile, José Antonio Kast, a câștigat în decembrie alegerile promițând că va combate criminalitatea, dar trecutul său este un semnal de alarmă pentru mulți observatori ai vieții politice din țara sud-americană, scrie The Guardian într-o analiză.

La sud de Santiago, micul oraș rural Paine este o rețea liniștită de fațade vopsite, piețe umbrite și vitrine închise, pe măsură ce vacanța de vară se apropie de sfârșit. Dar teama de criminalitate care l-a propulsat pe cel mai faimos fiu al său, José Antonio Kast, către o victorie răsunătoare în alegerile prezidențiale din decembrie este la fel de prezentă în somnorosul Paine ca și în restul Chile.

„Avem atât de multă criminalitate aici – jafuri, arme, droguri, orice vrei”, a spus María Elena Balcázar la o masă din cafeneaua ei de pe marginea drumului, vizavi de Parroquia Santa María Virgen de Paine, biserica unde familia Kast mergea la slujbă.

„După ora opt, nimeni nu mai iese, toată lumea este speriată”, a spus ea. „Oamenii au votat pentru José Antonio Kast pentru că a promis schimbări puternice și drastice.”

Kast, în vârstă de 60 de ani, a cărui carieră în extrema dreaptă a politicii chiliene a stârnit adesea controverse, a fost ales președinte la a treia încercare, când a obținut 58% din voturi.

Chilienii au votat pentru soluții dure privind creșterea violenței și a imigrației ilegale – principiile campaniei lui Kast, pe care le-a repetat de nenumărate ori în fața mulțimilor entuziaste în turneele sale naționale.

Criminalitatea violentă a crescut în Chile în ultimii ani odată cu sosirea bandelor internaționale, parte a unui val de migrație ilegală peste granițele lungi și permeabile ale țării.

Dar percepția problemei a depășit cu mult realitatea.

Deși este de trei ori mai mare decât în 2015, rata omuciderilor din Chile, de șase cazuri la 100.000 de locuitori în 2023, nu o plasează nici pe departe printre cele mai periculoase țări din America Latină, darămite din lume.

Ecuador a înregistrat 46 de omoruri la 100.000 de locuitori în 2023, Haiti 41, iar Mexic și Columbia 25. În America Latină, doar Argentina și Bolivia au avut rate ale omuciderilor mai mici decât Chile.

Cu toate acestea, un raport Gallup din 2024 privind securitatea a clasat Chile pe locul șase din 144 de țări din întreaga lume în care oamenii se tem cel mai mult să se plimbe noaptea în cartierul lor.

Știrile care redau imagini cu agresiuni violente au contribuit la percepția că țara a devenit atât de violentă că e de neguvernat sub președintele de stânga Gabriel Boric, care l-a învins pe Kast în 2021.

În noaptea alegerilor din decembrie, Kast a anunțat că va instala un guvern de urgență pentru a restabili ordinea publică.

Dar în acea noapte și pe tot parcursul campaniei, el a evitat să menționeze codul moral ultra-conservator și intransigent pe care și-a construit cariera politică.

Kast a susținut public dictatura lui Augusto Pinochet, sub care peste 3.200 de persoane au fost ucise și 1.469 au dispărut în mod forțat. Alte mii au fost arestate, torturate sau forțate să se exileze.

În timpul campaniei prezidențiale din 2021, Kast a declarat că fostul dictator, care a murit în 2006 fără să fie judecat vreodată, i-ar fi susținut candidatura.

El și-a folosit cele trei mandate în congres pentru a se opune avortului și pilulei de a doua zi și pentru a promova valorile tradiționale ale familiei.

„Ei au înțeles pur și simplu că, pentru a câștiga președinția, [echipa lui Kast] trebuia să se îndepărteze de agenda [lui Boric] și să declare că prioritățile lor sunt, în primul rând, siguranța publică și, în al doilea rând, creșterea economică”, a declarat Claudio Fuentes, politolog la Universitatea Diego Portales din Santiago.

Kast s-a născut la Santiago pe 18 ianuarie 1966, fiind cel mai mic dintre cei 10 copii ai imigranților germani Michael Kast și Olga Rist.

Tatăl său a fost membru al partidului nazist și, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, a fost recrutat în Wehrmacht, unde a ajuns la gradul de locotenent, luptând pe frontul de est și în Italia, Franța și Crimeea.

Cuplul era adept al mișcării catolice radicale Schoenstatt și le-a insuflat copiilor o etică strictă a muncii, deschizând o fabrică de prelucrare a cărnii în Paine și un restaurant bavarez pe marginea prăfuită a autostrăzii panamericane.

Acesta s-a transformat într-un lanț național de succes, cu peste 50 de restaurante.

Tatăl lui Balcázar lucra la fabrică și vorbea cu drag despre Michael Kast. Ea își amintește că el împărțea sandvișuri copiilor în piață.

Familia a avut mult timp o influență importantă în politica de dreapta din Chile. Miguel Kast, fratele lui José Antonio, a fost un ideolog cheie al regimului Pinochet, fiind unul dintre „Chicago Boys”, un grup de economiști care a impus un model neoliberal în timpul dictaturii.

José Antonio Kast a studiat dreptul la Universidad Católica, unde s-a implicat în politica studențească sub privirea atentă a lui Jaime Guzmán, un avocat conservator convins și arhitectul constituției elaborate sub Pinochet.

Un Kast tânăr a apărut în reclame electorale susținând continuarea dictaturii înaintea unui plebiscit crucial din 1988.

După absolvire, a lucrat pentru scurt timp ca avocat, dar s-a orientat către politică. A devenit consilier al partidului conservator Uniunea Democratică Independentă (UDI) în 1996, înainte de a fi ales în congres în 2002 și de a îndeplini trei mandate consecutive.

„Kast a fost întotdeauna în fruntea celei mai conservatoare aripi a politicii chiliene în termeni culturali și economici neoliberali”, a declarat Felipe González Mac-Conell, un istoric coautor al unei cărți despre președinte și extrema dreaptă chiliană.

„Și-a menținut întotdeauna convingerile și nu a ezitat niciodată. Nu și-a schimbat modul de gândire și nici cei din jurul său, care au gândit la fel ca el tot timpul.”

După 20 de ani în partid și două încercări eșuate de a deveni lider, Kast a demisionat din UDI, spunând că acesta s-a îndepărtat prea mult de principiile sale fondatoare, odată cu modernizarea și liberalizarea societății chiliene.

A candidat pentru prima dată la președinție ca independent în 2017, obținând 8% din voturi, înainte de a fonda Partidul Republican în 2019, pe baza „apărării vieții umane încă de la concepție”, a valorilor familiei și a economiei de piață.

El a început deja să modeleze viitorul Chile. A fost criticat în weekend pentru că a participat la lansarea fastuoasă a alianței de securitate „Shield of the Americas” (Scutul Americilor, n.r.) a lui Donald Trump.

Anul trecut, el a luat cuvântul la summitul Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare din Ungaria și s-a întâlnit cu ministrul securității din El Salvador în timpul represiunii dure a bandelor din această țară.

La periferia orașului Paine, lângă o autostradă zgomotoasă, se află un memorial dedicat celor 70 de bărbați care au dispărut în timpul regimului Pinochet – mai mulți decât în orice altă municipalitate din Chile.

„Adevărul și dreptatea sunt în joc”, a spus Flor Lazo, al cărei tată și doi frați au fost răpiți din casa lor în zilele tensionate de după lovitura de stat a lui Pinochet din 1973.

Nu s-a găsit niciodată nici o urmă a lor.

„Suntem în stare de război. Vreau să fiu clar. Vom urmări cu atenție tot ceea ce face noul președinte. Dacă va fi necesar, ne vom duce lupta la La Moneda (palatul prezidențial)”.

