Furie la Berlin după ce un dirijor german a primit un premiu din partea lui Vladimir Putin, la Moscova

Vladimir Putin alături de Justus Frantz
Vladimir Putin alături de Justus Frantz. Foto: Profimedia

Un parlamentar conservator din Berlin a cerut luarea de măsuri împotriva dirijorului german Justus Frantz, care a călătorit la Moscova săptămâna aceasta pentru a primi Ordinul Prieteniei din partea președintelui rus Vladimir Putin.

Roland Theis, membru al parlamentului din partea Uniunii Creștin-Democrate, a declarat joi că președintele german Frank-Walter Steinmeier ar trebui să-i retragă lui Frantz Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania.

„Oricine se aliază cu un dictator ale cărui agresiuni militare hibride sunt îndreptate, până în prezent, împotriva țării noastre, nu mai poate fi purtător al Ordinului Federal de Merit”, a declarat Theis.

Marți, Putin l-a decorat pe muzicianul german în vârstă de 81 de ani, spunând: „De mulți ani, Justus Frantz a contribuit în mod fructuos la consolidarea relațiilor și la îmbogățirea reciprocă între culturile Rusiei și Republicii Federale Germania”.

În februarie 2023, Frantz a semnat controversatul „Manifest pentru pace”, o petiție online inițiată de politicianul de stânga Sahra Wagenknecht, care solicita negocieri cu Rusia.

Potrivit site-ului său web, Frantz a concertat cu orchestrele filarmonice din Berlin, New York și Viena, precum și cu Orchestra Simfonică din Londra. Rapoartele spun că este un admirator al legendarilor compozitori ruși Piotr Ceaikovski și Serghei Rahmaninov.

 

Editor : Sebastian Eduard

