„Hamza vameșul”, simbolul înarmat cu un pistol cu apă al tinerilor rebeli ai Franței: povestea personajului viral pe net

Pentru unii, el este un Gavroche al zilelor noastre, simpaticul copil al străzii care apare în romanul din secolul al XIX-lea al lui Victor Hugo, „Mizerabilii”. Pentru alții, el este chipul delincvenței juvenile într-o societate care se confruntă cu o criză a autorității, scrie The Times într-un articol despre băiatul de 14 ani devenit celebru datorită unor clipuri publicate pe net în care le cere bicicliștilor câte 2 euro ca să nu-i stropească cu pistolul cu apă.

Hamza a devenit o vedetă a rețelelor sociale și un subiect central al dezbaterilor politice datorită isprăvilor sale de-a lungul malurilor aglomerate ale Canalului Saint-Martin din Paris.

Unele videoclipuri filmate de localnici îl arată trăgând cu pistolul cu apă în bicicliști, șoferi și polițiști municipali. În altul, se poate vedea cum pare să fure dintr-un magazin. A fost filmat împingând femei în canal în timpul valului de căldură de luna trecută. Într-un videoclip, este surprins înotând în canal, în timp ce polițiștii îi spun că este interzis, îi ordonă să iasă și îl urcă în mașina lor. Imediat ce polițiștii își întorc privirea, el se strecoară afară din mașina de poliție și sare din nou în apă.

Postările au devenit virale, determinând mass-media franceză să-l intervieveze pe Hamza.

El a declarat că a înființat un fel de „punct vamal” lângă Canalul Saint-Martin, unde oprește bicicliștii și îi amenință că îi va uda cu pistolul cu apă dacă nu îi plătesc 2 €. El a explicat că nu face decât să copieze un model pe care l-a văzut în Algeria, unde, potrivit afirmațiilor sale, vameșii cer în mod regulat bani pentru a permite vehiculelor să-și continue drumul.

„În Algeria… când plătești vameșilor, aceștia nu te percheziționează… poți să-ți continui drumul”, a declarat el pentru Le Parisien. „Am aceeași idee.”

Inițiativa i-a adus porecla „Hamza La Douane” (Hamza vameșul).

El a spus că tatăl său e de acord să-l lase să stea lângă canal. Hamza a declarat pentru CNews: „Mă lasă în pace pentru că știe că nu fac nimic rău. Tot ce fac este să stropesc oamenii și, din când în când, polițiștii. Mama mea nu știe despre asta.”

Tatăl său, al cărui nume nu a fost dezvăluit, a declarat pentru Le Parisien că Hamza este „un băiat de treabă. Nu face rău nimănui.”

Câțiva localnici au spus că îl găsesc amuzant. În unele postări de pe rețelele sociale, el a fost comparat cu Gavroche, personajul din „Mizerabilii” care ajunge să ia parte la o revoltă republicană.

Alți utilizatori de internet l-au descris drept un „delincvent”. Proprietarul unui restaurant, a cărui terasă a fost luată la țintă de Hamza, a spus că acesta „deranjează pe toată lumea”.

Postările în care apare puștiul au atras numeroase comentarii rasiste.

Surse din cadrul poliției au declarat presei locale că adolescentul a fost oprit de vreo douăsprezece ori, inclusiv pentru presupuse infracțiuni mai grave decât folosirea unui pistol cu apă sau înotul în canal. Nu au precizat însă care erau aceste infracțiuni.

Julien Odoul, deputat al partidului de exgremă dreapta Adunarea Națională, a afirmat că autoritățile ar trebui să pună capăt comportamentului necorespunzător al lui Hamza, obligându-i pe părinții săi să-l țină sub control:

„Într-o lume normală, autoritățile ar fi contactat deja părinții lui Hamza și i-ar fi amenințat cu suspendarea ajutoarelor sociale. Dar în Franța, acest tânăr înțelege repede că nu există nimeni care să-l oprească: nici părinții, nici autoritățile, nici poliția, nici sistemul de justiție penală.”

Alexandre Devecchio, editorialist la Le Figaro, a fost de acord. „Într-o țară normală, în care adulții ar mai avea dreptul să-și exercite autoritatea, Hamza ar fi repus rapid pe calea cea bună”, a scris el. „Dar în Franța secolului XXI, în absența oricăror limite care să-i fie impuse, el riscă să ajungă la închisoare.”

El a adăugat: „Adolescentul a devenit simbolul infracționalității cotidiene care distruge viețile francezilor.” Ziarul de stânga Libération a afirmat că Hamza este, mai presus de toate, un „copil care are nevoie de protecție”.

Editor : B.E.