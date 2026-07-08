România va găzdui unul dintre sediile secundare ale viitoarei Bănci pentru Apărare, Securitate și Reziliență, proiect coordonat de Canada, a anunțat miercuri, la Ankara, președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că noua instituție financiară va avea un sediu principal în Canada, un sediu european în Luxemburg și două birouri regionale pe flancul estic al NATO.

„Banca pentru apărare la care noi suntem fondatori va avea un sediu principal în Canada, va avea un sediu european în Luxemburg şi va avea două sedii secundare pe flancul estic, unul în ţările baltice şi unul în România”, a declarat Nicușor Dan.

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Anunțul vine după ce președintele a informat marți că România s-a alăturat oficial inițiativei privind înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență.

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„România s-a alăturat azi, la Ankara, Aliaţilor care au semnat Declaraţia privind intenţia comună de înfiinţare a Băncii pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă, coordonată de Canada”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

Potrivit președintelui, noua instituție financiară va sprijini investițiile în domeniul apărării și securității și va facilita accesul statelor membre și al companiilor la finanțare.

„Noua instituţie financiară multilaterală va contribui la consolidarea capacităţii statelor membre de a finanţa investiţii în domeniul apărării şi securităţii, prin extinderea accesului la capital, reducerea costurilor de finanţare şi sprijinirea dezvoltării capacităţilor industriale, cu un accent deosebit pe întreprinderile mici şi mijlocii”, a transmis șeful statului.

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Nicușor Dan a subliniat că statutul de membru fondator și găzduirea unui birou regional reprezintă o recunoaștere a rolului României în consolidarea securității pe flancul estic al Alianței.

„În calitate de membru fondator, România îşi reafirmă angajamentul de a contribui la dezvoltarea acestui nou instrument de cooperare şi este onorată să găzduiască unul dintre birourile regionale ale Băncii”, a mai transmis președintele.

Editor : Ana Petrescu