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Marine Le Pen și-a anunțat candidatura la președinția Franței: Jordan Bardella va fi prim-ministrul său

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Marine Le Pen Foto: Profimedia
Marine Le Pen Foto: Profimedia
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Marine Le Pen, lidera extremei dreapta din Franţa, a anunţat marţi seara că va candida la Palatul Élysée anul viitor, în ciuda condamnării sale la purtarea unei brăţări electronice, scrie News.ro. Marţi, justiţia a deschis calea către o posibilă a patra candidatură a lui Marine Le Pen la alegerile prezidenţiale. Iar după o după-amiază de negocieri intense în cadrul partidului său Rassemblement national (RN, Adunarea Națională, n.r.), Le Pen a decis să profite de această oportunitate.

Invitată marţi seara la jurnalul de ştiri de la ora 20:00 al postului TF1, lidera deputaţilor RN a anunţat că va candida. „Vreau să epuizez toate căile de atac pentru a-mi putea apăra nevinovăţia în acest dosar”, a declarat ea.

Ea intenţionează să facă recurs la Curtea de Casaţie, ceea ce ar suspenda sancţiunea primită. „Am precizat că nu voi face campanie electorală purtând brăţara electronică. Dar, întrucât am posibilitatea de a introduce un recurs la Curtea de Casaţie (...) şi întrucât recursul suspendă efectele hotărârii, voi face campanie electorală fără brăţara electronică”, a precizat ea.

Marine Le Pen a lăudat, pe de altă parte, eficienţa tandemului său cu Jordan Bardella şi a confirmat că acesta va fi prim-ministrul său, dacă ea va câştiga în 2027.

Întrebată despre viitorul rol al lui Jordan Bardella, Marine Le Pen a asigurat că împreună formează „un tandem compus dintr-un prim-ministru şi un preşedinte de încredere”.

Marine Le Pen and Jordan Bardella at the RN party event "La fete champetre" - Lievin AJ
Jordan Bardella, președintele partidului francez de extremă dreapta Rassemblement National (RN), și Marine Le Pen, președinta grupului parlamentar al Rassemblement National, se îmbrățișează în timpul unui eveniment al partidului, intitulat „La fête champêtre”, desfășurat la Lievin, în nordul Franței, pe 4 iulie 2026. Foto: Profimedia

„Avem soluţii, iar acest duo este câştigător, este chiar o echipă câştigătoare”, a insistat ea, precizând că el va fi prim-ministrul ei dacă ea va câştiga. „Ne completăm reciproc”, a adăugat Le Pen, asigurând că „ambiţiile” politice ale celor doi „nu intră în contradicţie”.

„Luptăm pentru Franţa”, a proclamat deputata RN. „Cred că acest cuplu politic pe care îl formăm poate schimba cu adevărat lucrurile”, a continuat ea, promiţând că va demara „foarte repede” campania prezidenţială alături de Jordan Bardella.

La scurt timp după ce Marine Le Pen şi-a oficializat marţi seara candidatura la alegerile prezidenţiale, echipele sale au lansat un nou site de campanie: marinelepen.com. Site-ul are un motto cu aer de slogan: „Pentru Franţa, Renaştere”.

 

Editor : B.E.

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