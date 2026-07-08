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Video Nicușor Dan, întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump despre prezența trupelor americane în România: „Nu văd un risc de retragere”

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militari americani se antreneaza in romania
Militari americani în România. Foto: Profimedia
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Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri, la Ankara, întrebat dacă a discutat cu liderul SUA, Donald Trump, despre prezența americană în România, că „suntem pe traseul bun pentru echilibrare” în ceea ce privește contribuțiile de securitate din cadrul NATO și că, în acest moment, „nu vede un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”.

Nicușor Dan a fost întrebat dacă a vorbit cu Donald Trump sau cu alți oficiali americani despre prezența militară americană în Europa și mai ales în România, și dacă ne putem aștepta la o revizuire a trupelor americane. 

„Ce a fost summitul de la Haga de anul trecut? A fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între Statele Unite și ceilalți parteneri și dacă ați văzut declarația summit-ului acestuia, o să vedeți că în mai multe locuri se vorbește de contribuția Canadei și a statelor europene. Deci suntem pe traseul bun pentru echilibrare”, a afirmat șeful statului.

Acesta a explicat că „parte din contribuția care se cuantifică în bani este și prezența trupelor americane în Europa. Bineînțeles că asta o să fie o discuție pe termen scurt, mediu și lung din momentul ăsta. Reechilibrare înseamnă inclusiv asta”.

„Însă prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu în momentul acesta nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic”, a declarat Nicușor Dan. 

Citește și: LIVE TEXT Summitul NATO de la Ankara, a doua zi. Nicușor Dan: România va insista pe importanţa Mării Negre în Declaraţia finală a reuniunii

Editor : C.S.

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