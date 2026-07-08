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Evaluarea Națională 2026: Sinteza rezultatelor finale. Peste 8.600 de note au crescut după contestații

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Evaluarea Națională 2026 Sinteza rezultatelor finale. Foto Getty Images
Evaluarea Națională 2026 Sinteza rezultatelor finale. Foto Getty Images
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Din articol
Evaluare Națională 2026: Sinteza rezultatelor finale Evaluarea Națională 2026: Candidați înscriși și notele obținute

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 au fost publicate miercuri, 8 iulie, după soluționarea contestațiilor. Peste 143.000 de absolvenți de gimnaziu au susținut toate probele, iar 79,1% au încheiat examenul cu medii de cel puțin 5. Totodată, potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației numărul contestațiilor a scăzut semnificativ față de anul trecut, iar mii de lucrări au primit note mai mari în urma reevaluării.

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a reprezintă modalitatea de testare a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Media de admitere, calculată pe baza rezultatelor obținute în acest cadru formal, constituie criteriu pentru admiterea în învățământul liceal.

Evaluare Națională 2026: Sinteza rezultatelor finale

Rezultatele finale înregistrate la probele scrise din cadrul Evaluării Naționale (EN VIII 2026), după soluționarea contestațiilor, au fost publicate miercuri, 8 iulie, conform calendarului, pe site-ul dedicat. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor, defalcate astfel:

  • Limba și literatura română: 26.889;
  • Limba și literatura maternă: 970;
  • Matematică: 20.612.

În urma acestui proces, au fost depuse 14.176 de contestații (4,79% din numărul total de lucrări), număr ce marchează o scădere semnificativă comparativ cu anul 2025, când au fost depuse 19.101 contestații (6,08% din numărul de lucrări).

Pe discipline, contestațiile au următoarea distribuție:

  • 8.981 de contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura română (11.354 în anul 2025);
  • 307 contestații pentru lucrări la proba de Limba și literatura maternă (355 în anul 2025);
  • 4.888 de contestații pentru lucrări la proba de Matematică (7.392 în anul 2025).

Reevaluarea lucrărilor a căror notare inițială a fost contestată a generat schimbarea notei prin creștere pentru 8.696 de lucrări.

  • Pentru 4.265 de lucrări notele au fost modificate prin scădere, iar pentru 1.215 lucrări notele au rămas nemodificate.

La proba de limba și literatura română, în cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 417 dintre lucrări nota inițială nu a fost modificată.

Doar 7 elevi au obținut media 10 la nivel national

Doar șapte absolvenți de gimnaziu din întreaga țară au încheiat Evaluarea Națională 2026 cu media generală 10. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, trei dintre aceștia sunt din București, iar celelalte patru medii maxime au fost obținute de elevi din județele Iași, Mureș, Prahova și Gorj, câte una în fiecare județ.

Harta mediilor de 10 la evaluarea națională 2026. Foto Ministerul Educației
Harta mediilor de 10 la evaluarea națională 2026. Foto Ministerul Educației
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Harta mediilor de 10 la evaluarea națională 2026. Foto Ministerul Educației | Poza 1 din 3
Harta mediilor de 10 la evaluarea națională 2026. Foto Ministerul Educației
Harta mediilor de 5 la evaluarea națională 2026 | Poza 2 din 3
Harta mediilor de 5 la evaluarea națională 2026
Istoric evaluarea națională, medii de 10 | Poza 3 din 3
Istoric evaluarea națională, medii de 10
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Evaluarea Națională 2026: Candidați înscriși și notele obținute

La Evaluarea Națională din 148.268 candidaţi înscriși s-au prezentat la toate probele 143.251 prezența fiind de 96,6%. Din cei 143.251 de candidaţi prezenți, un număr de:

  • 113.316 candidaţi (79,1%) au obţinut medii mai mari sau egale cu 5;
  • 29.935 candidaţi (20,9%) au obţinut medii mai mici ca 5;
  • 7 candidaţi au obţinut media 1.

La proba de limbă şi literatură română:

  • 117.717 candidaţi (81,9%) au note peste 5;
  • 402 candidaţi au obţinut nota 10.

La proba de matematică:

  • 106.537 candidaţi (74,3%) au note peste nota 5;
  • 108 candidaţi au obţinut nota 1.

La proba de limbă şi literatură maternă:

  • 7.983 candidaţi (90,4%) au note peste 5
  • 86 candidaţi au obţinut nota 1.

Baza de date conține 148.268 de copii înscriși la examen

  • 148.248 (99,99%) copii din seria curentă;
  • 20 (0,01%) copii din serii anterioare.

Din cei 148.268 de copii înscriși:

  • 90.616 (61,12%) copii sunt din mediul urban;
  • 57.652 (38,88%) sunt din mediul rural.

Din cei 148.268 de copii înscriși:

  • 74.923 (50,53%) sunt băieți;
  • 73.345 (49,47%) sunt fete.

Editor : C.S.

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