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„Cel mai mare cinematograf din lume” își vinde scaunele cu 30 de euro bucata: sunt tapițate cu catifea albastră

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France, Paris (75), le Cinéma Art Déco le Grand Rex // Art Deco Cinema the Grand Rex
Cinematograful Le Grand Rex din Paris Foto: Profimedia
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Iubitorilor de filme care stau acasă le-ar putea lipsi marele ecran, dar acum au șansa să-și înlocuiască canapelele cu scaune care să le creeze atmosfera potrivită pentru vizionarea filmelor.  Grand Rex din Paris, construit în stil art deco și care se numără printre cele mai faimoase cinematografe din lume, va vinde săptămâna aceasta o parte din scaunele sale din catifea albastră, scrie The Times.

Scaunele obișnuite vor avea prețul de 30 de euro, iar cele cu inscripția „Rex” brodată pe spătar, de 40 de euro. Scaunele duble, cu loc pentru două persoane, vor costa 60 de euro în cadrul vânzării „pe principiul primul venit, primul servit” de joi, 9 iulie.

Cinematograful cu șapte săli afirmă că scaunele sunt în „stare perfectă”. Acestea provin dintr-una dintre sălile sale mai mici, care are o capacitate de aproximativ 100 de persoane. Sala urmează să fie renovată.

La Grande Salle, sala principală a cinematografului Le Grand Rex, poate găzdui până la 2.700 de persoane și se numără printre cele mai mari din lume.

Cinematograful în stil art deco a fost inaugurat în 1932 cu proiecția filmului „Cei trei muschetari”, o adaptare a romanului din secolul al XIX-lea al lui Alexandre Dumas, regizată de Henri Diamant-Berger.

Planul inițial era acela de a construi o sală cu o capacitate de 5.000 de locuri. Deși acest proiect a trebuit redimensionat, în anii 1930 peste 3.000 de spectatori participau la proiecții.

În timpul războiului, Le Grand Rex a fost rechiziționat de naziști, care l-au denumit „Deutsches Soldatenkino” — cinematograf pentru soldații germani — și au organizat proiecții de filme pentru trupele care ocupau Franța.

După eliberare, „Pinocchio” a devenit primul film Disney proiectat acolo în 1946, iar „Pe aripile vântului” a fost proiectat în 1950.

Cinematograful a fost renovat de mai multe ori. Scaunele scoase la vânzare datează de la o renovare recentă, din ultimul deceniu. Le Grand Rex a fost clasificat ca monument istoric în 1981.

Iarna trecută, cinematograful a fost criticat după ce a perceput până la 50 de euro pentru o proiecție în avanpremieră a filmului „Marty Supreme”, cu Timothée Chalamet. Le Figaro a afirmat că prețurile erau „cu totul neobișnuite” pentru cinematografele franceze.

Alexandre Hellmann, directorul general al Grand Rex, a declarat că prețurile au fost stabilite pentru a acoperi costurile organizării unei proiecții în avanpremieră. „Între actorii care sosesc la Paris cu avioane private și se cazează la hoteluri de lux, rezervarea cinematografului pentru o zi întreagă… și măsurile de securitate, costul se ridică la câteva milioane de euro.”

Prețurile au fost criticate de un influencer de pe rețelele sociale care postează sub numele de Rege le Gorila. Acesta a afirmat că cinematograful l-a amenințat ulterior cu un proces. Grand Rex a confirmat că a inițiat o acțiune în justiție împotriva lui, dar a insistat că aceasta nu are legătură cu criticile sale la adresa prețurilor biletelor.

Editor : B.E.

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