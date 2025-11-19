Live TV

Video Incendiu uriaș într-un oraș japonez: 170 de clădiri ard în Oita. Cel puțin o persoană a murit

O cursă contracronometru împotriva focului are loc în oraşul de coastă Oita, din sudul Japoniei, unde un om a murit şi 170 de clădiri sunt afectate de un incendiu masiv care a izbucnit marţi şi care este încă activ, scrie News.ro.

Elicopterele militare şi ale pompierilor intervin pentru a stinge cel mai mare incendiu urban din ţară din ultimii aproape 50 de ani.

Focul se propaga în pădurea din jur, miercuri, în ciuda eforturilor, potrivit televiziunii publice NHK. 

O persoană în vârstă, dată dispărută, a fost găsită moartă, o alta a fost spitalizată şi peste o sută de persoane au fost evacuate.

Videoclipurile filmate marţi seara arătau pompieri luptându-se cu flăcările uriaşe ce distrugeau case, în timp ce oamenii erau conduşi către un centru de evacuare improvizat.

Imaginile aeriene difuzate de posturile de televiziune au arătat case transformate în ruine şi coloane groase de fum ridicându-se din cartierul Saganoseki al oraşului Oita, situat pe un deal, care domină acest port pescăresc renumit pentru macroul de calitate superioară Seki.

„Flăcările se înalţă, colorând cerul în roşu. Vântul bate puternic. Nu m-aş fi gândit niciodată că se va răspândi atât de mult”, a declarat un bărbat la NHK. „Muntele arde”, a relatat o altă persoană.

300 de case dintr-o parte a oraşului sunt private de electricitate.

Guvernatorul prefecturii Oita a discutat cu armata pentru a veni în ajutor.

Flăcările s-au extins şi la versanţii împăduriţi din apropiere şi la o insulă nelocuită situată la mai mult de un kilometru de coastă, probabil din cauza vânturilor puternice.

Incendiul a izbucnit marţi seara şi a mistuit 48.900 de metri pătraţi - aproximativ suprafaţa a şapte terenuri de fotbal - forţând 175 de locuitori din oraşul situat la aproximativ 770 km sud-vest de Tokyo să se refugieze într-un adăpost de urgenţă.

Cauza incendiului este în curs de investigare.

Numărul clădirilor şi dimensiunea zonei cuprinse de flăcări fac ca acesta să fie cel mai mare incendiu urban din Japonia de la incendiul din 1976 din Sakata, cu excepţia incidentelor cauzate de cutremure.

În 2016, un incendiu în Itoigawa a distrus 147 de clădiri şi a mistuit 40.000 de metri pătraţi. Nu au existat victime.

Editor : B.E.

