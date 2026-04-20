Incident grav în Austria: Un mort şi mai mulţi răniţi după ce un troleibuz a intrat într-un supermarket din Salzburg

O persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după ce un troleibuz scăpat de sub control a pătruns într-un supermarket luni după-amiază în oraşul austriac Salzburg, relatează AFP, citată de Agerpres.

„O persoană a decedat, în pofida încercărilor de reanimare”, iar cele şapte persoane rănite au fost transportate la spital, două dintre ele în stare gravă, a declarat o purtătoare de cuvânt a Crucii Roşii.

Autorităţile austriece nu au oferit imediat niciun detaliu despre persoana care şi-a pierdut viaţa şi nici despre circumstanţele accidentului care a avut loc într-o intersecţie din nordul oraşului.

