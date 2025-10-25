Israelul a lansat un „atac țintit” în centrul Fâșiei Gaza: un membru al Jihadului Islamic a fost vizat

Armata israeliană a anunțat sâmbătă că a efectuat un „atac țintit” asupra unei persoane din centrul Fâșiei Gaza care plănuia să atace trupele sale, relatează Reuters.

La mai bine de doi ani de la debutul războiului din Fâșia Gaza, între Israel și gruparea militantă palestiniană Hamas este în vigoare un armistițiu susținut de SUA, însă fiecare dintre părți a acuzat-o pe cealaltă de încălcări.

Israelul a precizat că a vizat un membru al Jihadului Islamic. Gruparea militantă palestiniană nu a comentat imediat această afirmație.

Martorii au declarat pentru sursa citată că au văzut o dronă lovind o mașină și provocând un incendiu. Medicii locali au spus că patru persoane au fost rănite, dar nu au existat rapoarte imediate privind decese.

Martorii au declarat separat că tancurile israeliene au bombardat zonele estice ale orașului Gaza, cea mai mare zonă urbană din Fâșia Gaza. Armata israeliană nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Mai multe site-uri media israeliene au afirmat că Israelul, într-o schimbare radicală a politicii sale de interzicere a accesului forțelor străine, a permis oficialilor egipteni să intre în Fâșia Gaza pentru a ajuta la localizarea cadavrelor ostaticilor capturați în atacul condus de Hamas asupra comunităților israeliene din 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul.

Ca parte a acordului de încetare a focului, gruparea islamistă palestiniană Hamas a declarat că va elibera toți ostaticii pe care i-a răpit, dar rămășițele a 13 dintre aceștia se află încă în enclava.

