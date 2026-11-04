Președintele Trump ia în considerare demiterea secretarului Apărării, Pete Hesseth (CBS News)

Președintele Trump i-a întrebat pe consilierii din anturajul său și pe cei cu care a vorbit la telefon dacă Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să-și păstreze funcția, în urma pierderilor catastrofale suferite de republicani marți seara în alegerile de la jumătatea mandatului, au declarat pentru CBS News mai multe surse familiarizate cu situația.
Unii consilieri de la Casa Albă au prevăzut că o parte din vina pentru înfrângerile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi aruncată asupra amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și asupra generalului Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, care au jucat amândoi un rol important în coordonarea războiului cu Iranul.
Totuși, alte surse au afirmat că președintele nu a decis încă să-l înlocuiască pe Hegseth. Înainte de alegeri, democrații încercau deja să-l pună sub acuzare pe Hegseth, iar probabilitatea unei proceduri de destituire ar putea crește, având în vedere că democrații dețin majorități solide în ambele camere.
Vicepreședintele JD Vance dă vina pe război pentru înfrângerea Partidului Republican. „Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a declarat el într-o postare lungă și usturătoare pe X miercuri dimineață.
O sursă a declarat pentru CBS News că guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, este propus ca posibil înlocuitor al lui Hegseth, argumentând că DeSantis ar putea trece prin procedura de confirmare a Senatului în perioada de tranziție și ar putea prelua funcția după ce mandatul său de guvernator va expira pe 5 ianuarie.
Solicitată să comenteze informațiile privind viitorul lui Hegseth în funcția de secretar al Apărării, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat într-un comunicat că Trump „are încredere deplină în secretarul Hegseth”. În comunicat, Kelly a lăudat, de asemenea, operațiunile militare din Iran și Venezuela, precum și eforturile lui Hegseth de a inversa prioritatea acordată de Pentagonul lui Biden „DEI și ideologiei woke”.
Vicepreședintele JD Vance a afirmat că războiul împotriva Iranului a condamnat Partidul Republican la eșec în alegerile de la jumătatea mandatului, considerate pe scară largă drept un referendum asupra președinției lui Trump.
Este o intervenție interesantă, întrucât Vance, care a fost odată figura emblematică a eforturilor de negociere ale administrației Trump cu Teheranul, încearcă să se distanțeze de acest conflict nepopular în perspectiva unei posibile candidaturi la Casa Albă în 2028.
One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was merely OK, in other states it was downright amazing, and in no state was it catastrophic. There was a genuine sense of optimism on our team: our people were showing up. So, I asked the smartest data guy I know, does that mean we're going to shock the world? "No," he told me. "We might do better than the polls suggest. But the data is telling us that a lot of Trump/Vance 2024 voters are pissed and planning to vote for the other guys. Our voters are turning out, but they may not vote for us." Well, that looks prophetic now. Our voters did show up. In Florida, for example, the electorate was 9 points more Republican than Democrat, just a couple points worse than 2024. Undoubtedly there were places we could have done better on turnout. But the main problem is not turnout. The main problem is that many people who voted for Trump/Vance in 2024 voted for Democrats in 2026. There will be a lot of infighting and arguing over what happened and why that is. One of the pollsters I really respect told me that our economic messaging wasn’t sharp enough down the stretch. I’m sure that’s true. But the real reason we lost is obvious to almost everyone. Another pollster—one of the smartest people I know in politics, told me yesterday we’d lose the generic ballot by 13 points. I felt negative going into Tuesday, but even I was shocked by this. In his polling, he saw that a lot of Trump 2024 voters were angry and planning to vote for Democrats. He asked those voters who had abandoned us what would cause them to come back on our team. The top four answers, accounting for nearly all of the responses were: 1) End the war 2) Focus on cost of living/inflation 3) Put America First 4) Change our relationship to Israel Our voters showed up. And the above four reasons are why many of them voted for Democrats. This is according to a pollster who nailed the results. While many spent Monday attacking Rachel Campos Duffy for calling for a diplomatic resolution to the conflict, it turns out her political advice was sound. (She’s also a great person.) In the next few months, there's going to be a lot of gaslighting. Expect to hear any number of establishment politicians say the solution to our woes is amnesty. I'm open to the idea that we should change enforcement—by focusing more on businesses that hire illegal labor, for instance. But anyone pushing amnesty is lying to you. The reason we lost is the war. The president himself said so last night. If you'd like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so. Argue it was a worthwhile cost to pay. Agree or disagree, that's at least honest. But everyone knows why we lost. And any honest conversation about where we go from here must start there. I remain hopeful about our country. To the people who are pissed off and want to say, “I told you so”: you’re right, you did tell us so. Take that energy into electing Republicans who share your worldview. To the people who are just pissed at the results, you should be. Let’s take that anger and get back to the work of saving our country.— JD Vance (@JDVance) November 4, 2026
„Chiar și președintele a spus-o”, a menționat el. Deși Donald Trump a recunoscut, marți seara, că războiul a jucat un rol în dezastrul electoral al partidului său, el a repetat că acesta a fost justificat.
În acest mesaj foarte lung, J. D. Vance recunoaște că și costul vieții, precum și relația Statelor Unite cu Israelul au fost, de asemenea, factori determinanți. „Nu eram foarte încrezător la începutul serii, dar totuși m-a șocat”, a declarat el.
„Dacă doriți să susțineți că a meritat, că a meritat să pierdem Senatul pentru următorii 6 ani, atunci faceți-o. Susțineți că a fost un preț care a meritat plătit. Fie că sunteți de acord sau nu, cel puțin este o atitudine onestă.”
„Toată lumea știe de ce am pierdut. Și orice discuție sinceră despre ce urmează de aici trebuie să pornească de acolo,”, a adăugat Vance, care se pare că a fost sceptic în privința războiului nerezolvat, pe care Trump l-a declanșat în februarie alături de Israel.
Vance a respins afirmațiile conform cărora eșecul partidului s-ar fi datorat prezenței scăzute la vot. „Principala problemă nu este prezența la vot”, a scris vicepreședintele. „Principala problemă este că mulți oameni care au votat pentru Trump și Vance în 2024 au ales să voteze pentru democrați în 2026. Vom avea multe lupte interne și dezbateri despre ce s-a întâmplat și de ce.”
Vance a dezvăluit, de asemenea, date dintr-un sondaj intern care i-a fost prezentat, care indică în mod clar motivele prezenței la vot. Conform datelor, electoratul și-a exprimat o dorință puternică de a vedea sfârșitul războiului din Iran, a cerut o concentrare imediată asupra crizei costului vieții și a cerut administrației să implementeze o politică „America pe primul loc”, împreună cu o reexaminare a relației SUA-Israel.
Vance a cerut o analiză profundă în cadrul partidului și o schimbare dramatică a priorităților administrației Trump, în urma rezultatelor alegerilor intermediare în care republicanii au pierdut controlul atât asupra Camerei Reprezentanților, cât și asupra Senatului. Alegerile au adus victorii fără precedent pentru Partidul Democrat, care a reușit să câștige locuri în Senat nu numai în state cheie, ci și în bastioane istorice republicane, precum Texas, Kansas și Carolina de Sud. Vance a recunoscut că administrația a pierdut părți semnificative din baza sa de sprijin principală. Fiul lui Trump a distribuit postarea lui Vance, afirmând că este de acord cu „fiecare cuvânt”.