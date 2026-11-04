Președintele Trump ia în considerare demiterea secretarului Apărării, Pete Hesseth (CBS News)

Președintele Trump i-a întrebat pe consilierii din anturajul său și pe cei cu care a vorbit la telefon dacă Secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să-și păstreze funcția, în urma pierderilor catastrofale suferite de republicani marți seara în alegerile de la jumătatea mandatului, au declarat pentru CBS News mai multe surse familiarizate cu situația.

Unii consilieri de la Casa Albă au prevăzut că o parte din vina pentru înfrângerile republicanilor la alegerile de la jumătatea mandatului va fi aruncată asupra amiralului Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și asupra generalului Dan Caine, președintele Comitetului Șefilor de Stat Major, care au jucat amândoi un rol important în coordonarea războiului cu Iranul.

Totuși, alte surse au afirmat că președintele nu a decis încă să-l înlocuiască pe Hegseth. Înainte de alegeri, democrații încercau deja să-l pună sub acuzare pe Hegseth, iar probabilitatea unei proceduri de destituire ar putea crește, având în vedere că democrații dețin majorități solide în ambele camere.

Vicepreședintele JD Vance dă vina pe război pentru înfrângerea Partidului Republican. „Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a declarat el într-o postare lungă și usturătoare pe X miercuri dimineață.

O sursă a declarat pentru CBS News că guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, este propus ca posibil înlocuitor al lui Hegseth, argumentând că DeSantis ar putea trece prin procedura de confirmare a Senatului în perioada de tranziție și ar putea prelua funcția după ce mandatul său de guvernator va expira pe 5 ianuarie.

Solicitată să comenteze informațiile privind viitorul lui Hegseth în funcția de secretar al Apărării, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, a declarat într-un comunicat că Trump „are încredere deplină în secretarul Hegseth”. În comunicat, Kelly a lăudat, de asemenea, operațiunile militare din Iran și Venezuela, precum și eforturile lui Hegseth de a inversa prioritatea acordată de Pentagonul lui Biden „DEI și ideologiei woke”.