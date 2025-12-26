Japonia aprobă un buget record pentru 2026. Cheltuielile militare cresc pe fondul tensiunilor cu China

Guvernul japonez a aprobat, vineri, un buget record pentru următorul an fiscal, pentru a finanţa atât creşterea cheltuielilor pentru apărare, cât şi costurile mai mari cu asigurările sociale, în contextul în care inflaţia persistentă continuă să afecteze consumul.

Bugetul de 122.300 de miliarde de yeni (aproximativ 665 de miliarde de euro) pentru anul fiscal care începe la 1 aprilie 2026 include aproximativ 9.000 de miliarde de yeni pentru apărare. Prim-ministrul Sanae Takaichi îşi propune să accelereze modernizarea militară a ţării, în contextul deteriorării relaţiilor cu China, informează AFP preluată de Agerpres.

Ministrul Apărării a declarat că „Japonia se confruntă cu cel mai grav şi complex mediu de securitate de la sfârşitul războiului”, subliniind necesitatea de a „consolida fundamental” capacităţile sale de apărare.

În ultimii ani, Japonia a abandonat treptat poziţia sa pacifistă strictă, dotându-se cu capacităţi de "contraatac" şi dublându-şi cheltuielile militare pentru a ajunge la 2% din PIB.

Tensiuni cu China

Acest proiect de buget vine şi în contextul în care China şi Japonia sunt implicate într-o dispută în urma sugestiei lui Takaichi din noiembrie, conform căreia Tokyo ar putea interveni militar în cazul unui atac al Beijingului asupra Taiwanului. China revendică insula ca parte a teritoriului său şi nu exclude cucerirea ei prin forţă, remarcă AFP.

Bugetul include 100 de miliarde de yeni pentru sistemul de apărare a coastei cunoscut sub numele de „SHIELD”, conceput pentru a desfăşura drone împotriva unei potenţiale invazii a trupelor străine. Japonia speră că SHIELD va fi finalizat până în martie 2028, fără a specifica în acest moment ce secţiune a liniei de coastă va fi acoperită.

Creşterea datoriei publice și reacţia piețelor

Acest buget de 122.000 de miliarde de yeni depăşeşte cele 115.000 de miliarde de yeni solicitate pentru anul fiscal curent.

Pieţele sunt îngrijorate de cheltuielile masive ale guvernului Takaichi, care ar putea creşte şi mai mult datoria publică a Japoniei, deja estimată să depăşească 232% din PIB în 2025, conform Fondului Monetar Internaţional (FMI).

La începutul lunii decembrie, Parlamentul a aprobat un buget suplimentar substanţial pentru a finanţa un pachet de stimulare de peste 100 de miliarde de euro, ceea ce a dus la scăderea yenului şi la creşterea randamentelor obligaţiunilor guvernamentale japoneze.

Justificarea guvernului Takaichi

Takaichi apără aceste cheltuieli publice semnificative ca o modalitate de a stimula creşterea economică şi, într-un interviu acordat marţi cotidianului economic Nikkei, şi-a reafirmat angajamentul pentru sănătatea financiară a ţării.

Proiectul de buget urmează să fie aprobat de parlament.

Editor : Ana Petrescu