Lady Joan, soția miliardarului britanic Richard Branson, a murit la vârsta de 80 de ani. Mesajul magnatului

Data publicării:
joan branson
Lady Joan Branson Foto Facebook / Richard Branson

Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.

„Cu inima îndurerată vă anunţ că Joan, soţia şi partenera mea de 50 de ani, a trecut în nefiinţă.  A fost cea mai minunată mamă şi bunică pe care copiii şi nepoţii noştri şi-ar fi putut-o dori.  A fost cea mai bună prietenă a mea, sprijinul meu, lumina călăuzitoare, lumea mea. Te voi iubi pentru totdeauna, Joan” - a scris Richard Branson pe reţelele sociale.

În vârstă de 80 de ani, Lady Joan, care are doi copii cu Sir Richard, a fost considerată mult timp „stânca” şi „sursa de înţelepciune” a miliardarului în vârstă de 75 de ani, scrie News.ro.

Potrivit site-ului specializat în ştiri despre celebrităţi TMZ, încă nu se cunoaşte cauza decesului, dar se pare că Richard ştia că sfârşitul era aproape. Chiar luni a postat o fotografie veche cu ei când erau tineri şi în care el o sărută pe cap. „Ador această fotografie”, a mărturisit el.

Pe 15 noiembrie, Richard Branson postase o altă fotografie cu soţia sa comentând că „toată lumea are nevoie de o Joan în viaţa sa”.

Lady Joan părea să fie în stare bună de sănătate când şi-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare în această vară, Sir Richard aducându-i, de asemenea, un omagiu pe reţelele de socializare. „Îţi mulţumesc că ai fost alături de mine în toate momentele – cele bune, cele rele şi toate momentele liniştite, fericite şi paşnice. Acestea sunt momentele pe care le preţuiesc cel mai mult alături de tine, te iubesc din ce în ce mai mult în fiecare an”, a scris el pe Facebook în iulie.

Cuplul aştepta cu nerăbdare să sărbătorească 50 de ani de când erau împreună în doar câteva luni, pe 7 februarie.

S-au cunoscut în 1976 la The Manor, un studio de înregistrări al Virgin Records, unde, a mărturisit magnatul, s-a „îndrăgostit” de ea la prima vedere.  După ce a aflat că ea lucra în apropiere, a început să o curteze.

Într-o postare pe blog din 2015, în care îi celebra cea de-a 70-a aniversare, Sir Richard a scris: „M-am îndrăgostit de ea din prima clipă în care am văzut-o, în timp ce lucra într-un magazin de antichităţi din Westbourne Grove, în Londra. O frumuseţe scoţiană blondă, cu picioarele pe pământ, care nu suporta proştii, Joan era diferită de toate femeile pe care le cunoscusem până atunci. Pentru a-i câştiga inima, a trebuit să stau mereu pe lângă magazin şi să cumpăr nenumărate obiecte înainte să începem să ne curtăm...”.

El a încheiat postarea pe blog astfel: „După cum se spune, în spatele fiecărui bărbat se află o femeie extraordinară. Joan, tu eşti cea mai extraordinară femeie dintre toate. La mulţi ani şi îţi mulţumesc că ai ales să porneşti în această aventură alături de mine”.

Cei doi s-au căsătorit la 11 ani după ce s-au cunoscut, pe Insula Necker din Insulele Virgine Britanice, când cei doi copii ai lor, Holly şi Sam, aveau deja opt şi patru ani. Cuplul a mai avut o fetiţă, Clare Sarah, care a murit la doar patru zile după naştere.

Lady Joan a fost de la început, în ciuda faimei soţului său, o persoană foarte rezervată, dornică să evite atenţia publicului şi care rareori a acordat interviuri. 

