Cu gândul la apocalipsă și temându-se de izbucnirea unui al Treilea Război Mondial, cei mai bogați oameni ai planetei investesc milioane de dolari în diverse strategii de supraviețuire, precum buncăre care se întind pe mai multe niveluri, insule fortificate și sisteme tactice de apărare de ultimă oră, scrie Hollywood Reporter.

După filmul apocaliptic al lui Sam Esmail de pe Netflix, Leave the World Behind, și știrile care au apărut în luna decembrie despre buncărul de 500 de metri pătrați pe care Mark Zuckerberg îl construiește sub ferma sa din insula Kauai, afacerea cu adăposturi fortificate este în plină ascensiune.

Cei mai bogați oameni ai planetei, care își permit să facă toate eforturile pentru a-și asigura supraviețuirea, o fac acum mai mult ca niciodată și, de multe ori, în moduri mult mai spectaculoase decât cabinele metalice ruginite prezentate în emisiuni ca Doomsday Preppers de pe National Geographic.

Bogații planetei investesc tot mai des milioane de dolari în buncăre și alte proprietăți fortificate. Foto: Roger Berent Architects Deschide galeria foto

În încercarea de a se proteja de posibile pericole precum războaie civile, atacuri cibernetice, bombardamente nucleare, pene totale de curent și fenomene naturale drastice, mulți dintre ei lucrează direct cu antreprenori generali pentru a construi buncăre dotate cu tot ceea ce ar avea nevoie în caz că vine sfârșitul lumii, în timp ce alții apelează la anumite companii specializate.

„A devenit foarte aglomerat și pare că telefonul sună în continuu; pare că vine Al Treilea Război Mondial”, a spus Ron Hubbard, director general al companiei Atlas Survival Shelters din Texas. Întreaga „nebunie” a început după aflarea veștii despre buncărul lui Zuckerberg.

Hubbard se ocupă acum de construcția unui buncăr de 7,5 milioane de dolari pentru un client din Oklahoma, proiectul fiind în faza de proiectare.

„Acum că Zuckerberg a dezvăluit secretul, oamenii care sunt de statutul lui sau aproape de statutul lui au început să se gândească 'Oh, doamne, dacă el face asta, poate că știe el ceva ce eu nu știu, poate că ar trebui să fac și eu asta'”, a spus și Robert Vicino, fondatorul companiei Vivos care construiește adăposturi subterane de supraviețuire.

„Dar nu este niciun secret că persoanele din top 1% și oficialii de rang înalt au avut ideea asta cu buncărele de mult timp”, a explicat Vicino. Pandemia, tensiunile internaționale și problemele de pe plan intern i-au convins și mai mult pe cei mai bogați și influenți oameni din lume să își ia măsuri de precauție.

Printre mogulii cei mai interesați de ideea de a avea un buncăr se numără miliardarul și fostul director general al Paypal, Peter Thiel, care a încercat fără rezultat să construiască un buncăr în Noua Zeelandă și Bill Gates, despre care se crede că ar avea zone de securitate subterane construite sub una dintre casele sale.

Buncărele pe care Hubbard le vinde „zilnic” costă în medie între 200.000 și 400.000 de dolari – „este ca și când ți-ai cumpăra un Ferrari”, spune el – iar 50% dintre clienții Atlas Survival Shelters sunt femei.

Din cauza cererii uriașe, sistemele de filtrare a aerului (care costă între 3.000 și 10.000 de dolari) au devenit tot mai rare; Hubbard a cumpărat 711 astfel de sisteme în decembrie – mai mult decât a cumpărat în total în ultimii 13 ani – pentru a putea ține pasul cu cererea.

Compania sa lucrează în prezent cu doi clienți miliardari din SUA, „ambii au legături cu Facebook”, dar acestea vor costa „doar” 500.000 de dolari.

Există, însă, și clienți care sunt dispuși să plătească între 5 și 10 milioane de dolari pentru buncăre mult mai mari, potrivit lui Hubbard, care lucrează cu un client din Malaezia pentru construcția unui buncăr de 5 milioane de dolari în care va putea adăposti și întreaga lui colecție de mașini.

Al Corbi, președinte și fondator al companiei SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments), care a construit o reședință uriașă cu 27 de etaje în valoare de 4,8 miliarde de dolari pentru miliardarul indian Mukesh Ambani, a dezvăluit că cel mai spectaculos proiect al său este o insulă fortăreață construită pe o proprietate de 80 de hectare din SUA dotată cu sisteme tactice de ultimă oră. Proiectul ar trebui să se finalizeze în 2025.

„Adăpostul poate rezista unei explozii [nucleare] la o milă de punctul zero”, a spus Corbi. Clientul a vrut un complex în care să își protejeze familia de orice pericol extern, „așa că am ajuns să construim un lac de 9 metri adâncime în jurul complexului, acoperit cu un lichid inflamabil mai ușor decât apa care se poate transforma într-un inel de foc. Singura cale de acces pe insulă este un pod rotativ.”

Proiectul la care lucrează Corbi are tunuri cu apă „care pot doborî parașutiști, elicoptere Apache, orice vine spre tine de la 150 de metri în aer”. „Apoi am luat tot pământul pe care l-am scos din lac ca să construim un munte ca o fortificație naturală în jurul proprietății. Și am săpat un tunel cu aruncătoare cu flăcări, sisteme de gazare, un zid de oțel care se închide la jumătatea drumului care ar putea opri un tir cu 16 roți care merge cu 130 de kilometri la oră și stâlpi la ambele capete.”

Ilustrație: lacul de 9 metri adâncime din jurul acestui complex este acoperit cu un lichid inflamabil mai ușor decât apa care se poate transforma într-un inel de foc. Foto: Roger Berent Architects

Dotările cu care vine această proprietate pot fi folosite și pentru distracție: tunurile cu apă pot fi folosite într-un joc în care jucătorii se urcă pe ski-jeturi și încearcă să evite jeturile de apă în timp ce își pasează mingea, ca într-un fel de „joc uluitor de Nintendo pentru adulți”, a mai spus Corbi, care a adăugat că tunurile cu apă pot crea curcubeie în fundal sau pot fi folosite pentru a crea ploaie artificială într-o zi însorită.

Numai lucrările de pregătire al locului au costat milioane de dolari, reprezentând doar „o fracțiune din costul total al proiectului”, a spus Corbi.

Tuneluri subterane pot fi construite pentru a lega mai multe buncăre între ele în cazul în care unul din ele este compromis. Există „tot felul de aparate și sisteme de extracție, dar asta nu este ceva despre care pot să vorbesc”, a mai spus Corbi. „Să zicem doar că pe toate super-iahturile există elicoptere și submarine”.

Președintele companiei Creative Home Engineering, Steve Humble, a dezvăluit că lucrează la un proiect „care include nouă uși secrete” și este dotat cu „un poligon de tragere subteran accesibil printr-un șemineu uriaș care se rotește ca cel din Indiana Jones și ultima cruciadă”.

În acest buncăr se mai găsesc un lift pentru mașini, un tobogan care te duce încă două niveluri în subteran, un simulator de zbor, un acvariu pentru rechini lipit de o piscină, „ca să arate ca și când înoți cu rechinii”, și o pistă pentru karturi.

„Tipul ăsta are toate jucăriile! Are o încăpere securizată și am făcut o ușă secretă care e exclusiv pentru siguranță, dar restul este în mare parte ca să se laude cu ce are.”

Editor : Raul Nețoiu