A murit proprietarul platformei pentru adulți OnlyFans. Antreprenorul de origine ucraineană avea o avere de 4,7 miliarde de dolari

Leonid Radvinsky, un antreprenor de origine ucraineană care, după un început de carieră obscur şi controversat, a câştigat miliarde - 1,9 milioane de dolari pe zi, potrivit Forbes - în calitate de proprietar al site-ului de conţinut pentru adulţi OnlyFans, a murit de cancer la vârsta de 43 de ani, a declarat luni un purtător de cuvânt al companiei. 

Radvinsky a murit „liniştit, după o lungă luptă cu cancerul”, a declarat luni dimineaţă un purtător de cuvânt al OnlyFans pentru Forbes, preluat de News.ro. 

Radvinsky a achiziţionat OnlyFans în 2018, transformând serviciul de abonamente pentru fani - care le permite utilizatorilor să plătească pentru conţinut exclusiv creat de creatori - dintr-un site de nişă într-o afacere porno extrem de populară, care, potrivit Forbes, îi aducea 1,9 milioane de dolari pe zi în 2024. 

Popularitatea în plină expansiune a OnlyFans, care a crescut vertiginos în timpul pandemiei de Covid-19, i-a sporit averea lui Radvinsky, Forbes numindu-l miliardar în 2021, iar el şi-a dublat cu mult averea netă, ajungând la 4,7 miliarde de dolari până la momentul decesului său. 

Era cunoscut pentru discreţia sa şi evita să acorde interviuri, dar şi-a clădit averea după o carieră iniţială dubioasă, în cadrul căreia crea site-uri web care pretindeau că redirecţionează utilizatorii către conţinut pornografic cu minori sau zoofilie - deşi revista Forbes nu a găsit dovezi că aceste site-uri ar fi redirecţionat efectiv către astfel de conţinut -, Radvinsky câştigând bani din fiecare accesare. 

Radvinsky purta negocieri pentru vânzarea OnlyFans într-o tranzacţie care ar fi evaluat compania la 8 miliarde de dolari, a raportat revista Forbes în luna august. 

Conform estimărilor Forbes, Radvinsky avea o avere de 4,7 miliarde de dolari la momentul decesului, ceea ce îl plasa pe locul 869 în clasamentul celor mai bogaţi oameni din lume. El ocupa locul 181 în clasamentul Forbes 400 din 2025 al celor mai bogaţi oameni din America. 

Radvinsky a plătit 1,8 miliarde de dolari în dividende până la începutul anului 2025, iar OnlyFans a generat venituri de 1,4 miliarde de dolari în 2024, utilizatorii cheltuind 7,2 miliarde de dolari pe platformă. 

