Compania CFR Marfă își va declara falimentul până la 31 mai, iar activitatea acesteia este preluată deja de Carpatica Feroviar, a anunțat joi vicepremierul Oana Gheorghiu, la briefingul de după ședința de Guvern. Potrivit acesteia, o parte dintre angajați au fost deja preluați de noua companie, în timp ce alții au plecat voluntar, cu salarii compensatorii.

Întrebată cine va prelua activitatea companiilor de stat propuse pentru lichidare, în special în cazul CFR Marfă, Oana Gheorghiu a spus că există deja un calendar clar: „CFR Marfă este o companie care își va declara falimentul până la 31 mai. Acesta este calendarul. Există deja Carpatica Feroviar, companie care a început deja să lucreze și care preia activitatea de la CFR Marfă”.

În ceea ce privește situația angajaților, Gheorghiu a afirmat că o parte dintre salariați au fost deja angajați de Carpatica Feroviar, iar alții au ales să plece din companie.

„O parte dintre ei deja au fost angajați la Carpatica, o parte dintre ei au primit salarii compensatorii și au plecat voluntar. O altă parte se vor angaja probabil în continuare, Carpatica știu că face angajări în perioada următoare, își mărește numărul de angajați”, a explicat aceasta.

Vicepremierul a mai spus că Ministerul Transporturilor poartă discuții cu sindicatul și a susținut că, în acest moment, nu există tensiuni „Ministerul Transporturilor este într-un dialog constructiv cu sindicatul. Nu sunt tensiuni acolo. Dat fiind faptul că va prelua Carpatica activitatea, cu siguranță va avea nevoie din ce în ce mai mult de angajați și cei mai potriviți sunt cei care au fost la CFR Marfă”.

Planuri de investiții pentru CFR SA

Tot în cadrul briefingului, vicepremierul a vorbit și despre CFR SA, companie pe care a descris-o drept una esențială pentru infrastructura feroviară din România. Potrivit acesteia, Ministerul Transporturilor trebuie să vină până la 30 aprilie cu o propunere de plan multianual de investiții.

„CFR SA este extrem de importantă și știm că sunt în progres investiții de infrastructură la CFR SA. Urmează ca Ministerul Transporturilor până la 30 aprilie să vină cu o propunere a unui plan multianual de investiții. Este absolut necesar și este singura soluție prin care putem crește viteza trenurilor în România, investiții în infrastructură”, a declarat Gheorghiu.

