Misterul „algelor ucigașe” din Franța: Mai multe decese suspecte au fost puse pe seama „monstrului” care a invadat plajele din Bretania

Coasta Bretaniei este recunoscută pentru dealurile sale verzi, stâncile abrupte și plajele cu nisip fin care se întind pe mulți kilometri. În ultimele decenii, însă, nisipul a început să dispară în unele locuri sub o pătură verde de alge urât mirositoare. Ulva Armoricana a ajuns să acopere plaje întregi, eliberând în aer hidrogen sulfurat, un gaz toxic care, în concentrații mari, paralizează centrii respiratori și poate fi letal.

În ultimii ani, semne de avertizare galben-roșii au început să apară în multe locuri de pe coasta Bretaniei. Uneori, plajele sunt închise publicului. În lunile de primăvară și vară, tractoarele adună mii de tone de alge de pe plaje: este o muncă ce trebuie făcută cât mai repede, înainte ca algele să înceapă să putrezească.

În ciuda acestor eforturi, algele se extind. Ele schimbă peisajul, reduc biodiversitatea și stârnesc furie, frustrare și rușine în rândul populației. Ulva Armoricana este un „monstru”, a spus Alix Levain, antropolog social de la Centrul Național Francez pentru Cercetare Științifică, pentru The Guardian.

Din 1989, cel puțin un bărbat a murit în timp ce curăța algele de pe plajă. Într-un incident în 2011, 36 de porci mistreți au fost găsiți morți printre alge. În presa franceză, au început să fie numite „algele ucigașe”.

Ceea ce stă în spatele acestei explozii de alge este nivelul ridicat de nitrați din apă, o consecință a utilizării intense a îngrășămintelor sintetice și furajelor bogate în azot din agricultură.

Autoritățile locale au încercat să ascundă unele cazuri pentru a evita un scandal național

Bretania este inima agricolă a Franței. Peste jumătate din toate fermele de porci din țară se află în această regiune ce reprezintă aproximativ 5% din suprafața totală a Franței.

De la mijlocul anilor ‘2000, statul francez a fost dat în judecată de mai multe ori, în special de ONG-urile care luptă pentru protecția mediului, pentru problema algelor.

Guvernul francez a prezentat mai multe planuri de acțiune pentru rezolvarea problemei, însă toate au fost criticate pentru cât de complicate și ineficiente sunt.

În perioada 1989-2016, mai mulți oameni au murit pe plajele din Bretania, inclusiv persoane care făceau jogging și șoferi de tractor care curățau nisipul de alge. Alții doar au leșinat sau au intrat în comă, însă și-au revenit la spital.

În locurile mai greu accesibile de pe plajă se pot aduna cantități mari de alge care, odată ce încep să putrezească, emit un gaz ce poate fi toxic în concentrații mai mari. Foto: Profimedia Images

Autoritățile locale au încercat să ascundă inițial aceste cazuri, însă când detaliile unui incident petrecut în 2009 au ajuns în presă, „misterul algelor ucigașe” a devenit un scandal național.

Premierul francez de la acea vreme, Francois Fillon, și-a întrerupt vacanța ca să viziteze plaja din Saint-Michel-en-Greve și a anunțat că „statul își va asuma toată răspunderea”. El a promis fonduri pentru a lupta contra extinderii algelor și un plan de acțiune pentru curățarea plajelor și descompunerea algelor în siguranță.

Autoritățile din Franța au continuat să ignore, în mare parte, problema algelor chiar și după ce zeci de mistreți au fost găsiți morți pe o plajă din Bretania în 2011, iar autopsia a arătat că au murit de la gazele produse de alge.

Președintele Nicolas Sarkozy a respins campania lansată de cei ce militau pentru îndepărtarea algelor, pe care i-a numit ecologiști „fundamentaliști”. Prea multe interese erau în joc, în special în industriile turismului și agriculturii.

Habitatul ideal al „algelor ucigașe”

Ulva Armorica se reproduce prin fragmentare: valurile le rup în bucăți, care apoi cresc și se extind, declanșând fenomenul de înflorire algală. Estuarele de pe coasta Bretaniei sunt puțin adânci, înguste și ferite de curenți puternici – habitatul ideal pentru aceste alge.

Chiar și la concentrații mai mici, expunerea prelungită la hidrogen sulfurat poate duce la oboseală și astm. La început, mirosul seamănă cu cel al ouălor stricate. La nivelul la care plajele trebuie închise, mirosul devine insuportabil.

La concentrații și mai mari, „îți anesteziază mirosul”, a explicat Pierre Philippe, medic specialist în medicina de urgență, retras din activitate, care a avertizat de peste 30 de ani despre pericolul algelor de pe coasta Bretaniei.

La nivelul de 50 ppm (părți pe milion), lucrurile devin periculoase pentru că nu îți mai dai seama că inhalezi un aer toxic. La 100 ppm, încep durerile de cap. Până la 250 ppm, apar leziunile la nivelul plămânilor. La 500 ppm, hidrogenul sulfurat din aer te poate ucide.

În aer liber, pentru a ajunge la o concentrație atât de mare trebuie ca gazul prins în masa uriașă de alge moarte să fie eliberat. Pe plajele curățate în mod regulat, astfel de acumulări de gaze toxice sunt puțin probabile, dar în locurile mai greu accesibile, în jurul stâncilor sau în apropiere de gura de vărsare a râurilor, se pot aduna cantități mari de alge.

Nu doar Bretania se confruntă cu problema algelor toxice: în 2008, o înflorire algală în regiunea de coastă Qingdao din China a cuprins o zonă de 13.000 de kilometri pătrați.

Algele sunt o problemă și în Australia, Spania, Italia, Tunisia și SUA, în special în statul Rhode Island. Până acum, însă, doar în Bretania s-a întâmplat ca gazul toxic eliberat de alge să omoare oameni.

