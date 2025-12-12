Live TV

Un parașutist australian a rămas atârnat de aripa din spate a unui avion după ce parașuta sa s-a deschis prematur, scrie The Telegraph.

Imaginile arată că parașuta de rezervă s-a activat după ce mânerul său s-a agățat de flapsul aripii avionului, lăsând parașutistul să se zbată sub aeronavă. Întâmplarea a avut loc în apropierea orașului Cairns din Far North Queensland,

Era planificată o formație de 16 parașutiști la 15.000 de picioare, filmată de un operator de cameră parașutist, dar parașutistul l-a lovit și pe operatorul de cameră, care a rămas agățat de partea laterală a aeronavei.

Alți trei parașutiști, de la Far North Freefall Club, și-au continuat saltul conform planului.

Incidentul a avut loc în septembrie anul acesta, dar a fost făcut public recent datorită unui raport al Biroului australian pentru siguranța transporturilor.

În timp ce se balansa în aer, parașutistul a tăiat corzile parașutei de rezervă cu un „cuțit cu cârlig” și s-a eliberat, a declarat biroul.

Parașutistul și-a deschis apoi parașuta principală și a aterizat în siguranță pe sol.

Cuțitul „salvator” al parașutistului

Angus Mitchell, comisarul șef al biroului, a declarat: „Purtarea unui cuțit cu cârlig – deși nu este o cerință reglementară – ar putea salva viața în cazul deschiderii premature a parașutei de rezervă”.

Coada avionului a fost „grav avariată” în urma incidentului, iar pilotul a avut un control limitat asupra avionului, emițând un semnal de ajutor, dar, în final, a reușit să aterizeze în siguranță.

