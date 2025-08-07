Moștenitorii lui Diego Maradona câștigă bătălia pentru marca înregistrată împotriva surorilor sale: „O poveste plină de intrigi”

Diego Maradona a uimit lumea fotbalului, conducând Argentina spre glorie cu golul său de la Cupa Mondială din 1986 și obținând titlul de Jucătorul FIFA al secolului XX. Dar, în afara terenului de joc, s-a luptat cu dependența de cocaină, iar viața sa personală a lăsat o urmă de confuzie după moartea sa în urma unui atac de cord, la vârsta de 60 de ani, în 2020, scrie The Times.

Acum, copiii săi le-au învins pe surorile sale într-o dispută privind dreptul de a folosi numele jucătorului în scopuri comerciale.

Disputa juridică se concentrează pe o înțelegere anunțată la doi ani după moartea lui Maradona de Sanjay Wadhwani, un investitor britanic care se descrie drept un „superfan Maradona”, cu surorile fotbalistului, Lili și Rita.

Acesta includea planuri de a folosi numele lui Maradona pe articole precum băuturi, mâncare, îmbrăcăminte și jocuri, precum și o fundație caritabilă pentru a menține vie moștenirea fotbalistului.

Wadhwani a solicitat la Oficiul pentru Proprietate Intelectuală (IPO) înregistrarea mărcii pentru numele lui Maradona, precum și pentru semnătura sa însoțită de „10”, numărul de pe tricoul său de fotbalist. Omul de afaceri a declarat că el crede că surorile au dreptul legal asupra numelui după ce i s-a spus că Maradona și-a dezmoștenit copiii.

Cererea de înregistrare a mărcii lui Wadhwani a fost contestată de cinci dintre copiii fotbalistului, cu trei femei diferite: Diego Maradona Sinagra; Dalma Maradona Villafañe; Dinorah Maradona Villafañe; Diego Maradona Ojeda; și Jana Maradona.

Teresa Perks, de la IPO, a decis împotriva cererii de înregistrare a mărcii, spunând că „dovezile stabilesc că [copiii] sunt succesorii celebrului jucător de fotbal decedat Diego Armando Maradona”.

Rose Gilroy, avocat specializat în mărci comerciale de la Stevens Hewlett & Perkins, care i-a reprezentat pe copii, a descris cazul ca fiind o „hotărâre crucială”. Ea a spus că cererea era legată de Sattvica SA, o companie argentiniană fondată de fostul avocat al fotbalistului, care a încercat fără succes să transfere marca UE a lui Maradona pe numele său.

Ea a spus că un presupus acord cu compania a fost declarat „nul și neavenit” în Argentina „din cauza rapoartelor medicale care indicau că Maradona nu era în deplină posesie a facultăților sale mintale atunci când l-a semnat cu puțin timp înainte de moartea sa”.

Gilroy a declarat că cererea de înregistrare a mărcii în Regatul Unit a fost depusă cu „rea-credință”, în încercarea de a „însuși ilegal moștenirea lui Maradona” și a descris decizia ca fiind „o afirmare puternică a drepturilor moștenitorilor în protejarea moștenirii unei icoane decedate”.

Citește și:

Noi detalii în cazul morții lui Diego Maradona: „Ei ne-au minţit în faţă pe toţi, întreaga familie”

Hotărârea a fost o surpriză pentru Wadhwani, care a declarat că nu știa de audiere până când a fost contactat de The Times. El a depus apel împotriva hotărârii.

Wadhwani, care susține că a lucrat anterior cu David Beckham, fostul căpitan al Angliei, și cu cântărețul Robbie Williams, a declarat: „A apărut oportunitatea de a pregăti propuneri pentru persoane pe care le credeam a fi deținătorii drepturilor numelui Maradona.”

„Ambiția mea era să folosesc mărcile comerciale pentru a construi fundația care ar desfășura activități caritabile pentru a onora moștenirea lui Diego și pentru a oferi un flux de venit în beneficiul moștenitorilor, ceea ce și-ar fi dorit Diego.”

„Am petrecut mult timp cu surorile lui Diego Maradona și am fost cu adevărat convins, din ceea ce mi-au spus, că Diego Maradona își dezmoștenise copiii... că cedase drepturile asupra numelui său, care era controlat în mod benefic de surori.”

„Din punctul meu de vedere, asta se întâmplase.”

Wadhwani a spus că i-a plătit sute de mii de lire sterline Ritei. Acordul includea primirea ultimelor 493 de tricouri de fotbal semnate de Maradona, majoritatea vândute unui comerciant de obiecte de colecție cu 2.000 de lire sterline fiecare, dar nu a recuperat toate cheltuielile.

„Există destul de mulți oameni care au pierdut destul de mulți bani în ultimii ani în întreaga lume”, a adăugat el. „În toată povestea asta cu fiasco-ul drepturilor lui Maradona, am fost în primul rând în ultimii patru ani. Mi-am unit forțele cu o companie de film și documentare, este o poveste care are totul. Este plină de intrigi.”

„Am acționat cu bună-credință în orice moment și sunt bucuros ca moștenitorii să își asume aceste mărci comerciale”, a spus el.

Citește și:

Procesul medicilor lui Maradona. Acesta se opunea deseori tratamentului, nu avea încredere în aproape nimeni „Era un pacient dificil”

Editor : Ș.R.