Narges Mohammadi, laureată a premiului Nobel pentru Pace din 2023, a fost arestată „cu violență” în Iran

Forțele de securitate iraniene au „arestat-o cu violență” pe laureata premiului Nobel pentru pace și activista pentru drepturile femeilor Narges Mohammadi, a declarat fundația acesteia, potrivit BBC.

Fundația Narges a declarat că Mohammadi, în vârstă de 53 de ani, a fost reținută în orașul Mashhad din estul țării, împreună cu alți activiști.

Comitetul Nobel a declarat că este „profund îngrijorat de arestarea brutală a lui Narges Mohammadi” și a solicitat autorităților „să clarifice imediat locul unde se află Mohammadi, să îi asigure siguranța și integritatea și să o elibereze fără condiții”. Iranul nu a comentat deocamdată situația.

Mohammadi a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2023 pentru activismul său împotriva opresiunii femeilor în Iran și pentru promovarea drepturilor omului.

În decembrie 2024, ea a fost eliberată temporar din închisoare pentru trei săptămâni din motive medicale, după ce a fost deținută în celebra închisoare Evin din Teheran din 2021. Se preconiza că se va întoarce la închisoare la scurt timp după aceea, unde ispășea mai multe pedepse.

Ultima ei arestare ar fi avut loc în timp ce participa la o ceremonie comemorativă pentru Khosrow Alikordi, un avocat găsit mort în biroul său săptămâna trecută. Grupul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a solicitat o anchetă independentă pentru a stabili cum a murit, afirmând că circumstanțele morții sale sunt „suspecte”.

Mai mulți alți activiști au fost reținuți la ceremonie, unde se pare că au strigat sloganuri, printre care „moarte dictatorului” și „trăiască Iranul”.

Taghi Rahmani, soțul lui Mohammadi, a declarat pentru BBC Persian: „Au arestat-o pe Narges cu violență. Fratele avocatului a asistat la arestarea ei la comemorare. Acest act încalcă legile privind drepturile omului și constituie un fel de răzbunare. Acest lucru s-a întâmplat astăzi în Mashhad și este îngrijorător, deoarece represiunea autorităților s-a intensificat recent.”

Mohammadi a acuzat recent autoritățile iraniene că au intensificat represiunea de la încetarea focului din iunie cu Israelul.

Săptămâna trecută, ea a scris un articol pentru revista Time despre statul iranian care controlează toate aspectele vieții personale sau publice.

„Pacea lor este perturbată de supraveghere, cenzură, arestări arbitrare, tortură și amenințarea constantă a violenței”, a spus ea.

Ea a mai declarat Comitetului Nobel că a primit avertismente de la „agenții regimului” prin canale indirecte și prin avocații săi.

„Amenințările transmise lui Mohammadi arată clar că siguranța ei este în pericol, dacă nu se angajează să renunțe la toate activitățile publice din Iran, precum și la orice activitate de advocacy internațională sau apariții în mass-media în sprijinul democrației, drepturilor omului și libertății de exprimare”, a adăugat Comitetul Nobel în declarația sa.

În ultimul an, ea a continuat să rămână sfidătoare, refuzând să poarte vălul obligatoriu și întâlnindu-se cu alți activiști din toată țara.

De-a lungul vieții, Mohammadi a fost arestată de 13 ori și condamnată la peste 36 de ani de închisoare și 154 de lovituri de bici, potrivit fundației sale.

