O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis

Data publicării:
nava croaziera
Foto: Profimedia

Poliția din Bonaire, o insulă olandeză din Caraibe, încearcă să localizeze o femeie în vârstă de 47 de ani din SUA, care nu s-a mai întors pe nava de croazieră cu care călătorea, după ce aceasta a acostat acolo săptămâna trecută.

Personalul navei de croazieră a constatat că Jessica Collins nu s-a mai întors la bordul navei Carnival Horizon pe 17 septembrie, după ce aceasta a făcut o escală pe insulă, potrivit unui comunicat de presă citat de The Independent.

Compania de croaziere Carnival a declarat marți pentru USA Today că Collins „a debarcat cu toate lucrurile sale într-un rucsac și a lăsat un bacșiș pentru însoțitorul de cabină, împreună cu un bilet de mulțumire”.

„Ulterior, ea a trimis un mesaj unui membru al echipei noastre care încercase să o contacteze, spunându-i că este în siguranță și că nu dorește să fie găsită sau contactată din nou. Deși cooperăm cu autoritățile locale, se pare că această clientă a luat măsuri deliberate pentru a fi singură”, a spus compania.

Declarația vine după ce oficialii din Bonaire au declarat pe 20 septembrie că Collins și-a luat cu ea actul de identitate, dar a lăsat niște bunuri personale pe navă.

Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins-o pe Collins cu puțin timp înainte de a părăsi nava, purtând un rucsac mare gri și îmbrăcată cu o cămașă cu mânecă scurtă și pantaloni scurți din blugi.

Croaziera de opt zile în sudul Caraibelor a început la Miami, pe 13 septembrie. Nava are o capacitate de aproape 4.000 de pasageri.

