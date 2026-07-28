Eșec important pentru Trump. Ce efect a avut, de fapt, strategia SUA de a scufunda ambarcatiunile cu droguri în Pacific (Raport)

Atacurile americane asupra a 67 de ambarcaţiuni, presupus încărcate cu droguri, ca parte a unei campanii de combatere a traficului de droguri în Caraibe şi Pacific, în care au murit peste 200 de oameni, nu au oprit fluxul de cocaină către Statele Unite, potrivit datelor oficiale publicate luni de Washington Post, informează EFE, potrivit Agerpres.

Washington Post citează o evaluare a Departamentului pentru Controlul Drogurilor (DEA) care avertizează că aceste bombardamente nu au afectat nici aprovizionarea şi nici preţul acestui narcotic, ci au determinat grupurile infracţionale să dezvolte noi strategii şi tactici pentru transportul drogurilor.

Traficanţii de droguri ar fi încetat să mai folosească ambarcaţiuni rapide în operaţiunile lor, care acum evită apele internaţionale, optând pentru nave mai mari şi rute aproape de coastă, unde există o probabilitate mai mică de a fi atacaţi de americani.

Conform publicaţiei, oficialii Pentagonului le-au comunicat legislatorilor într-o sesiune informativă cu uşile închise că atacurile „nu au redus puritatea drogurilor”.

În locul ambarcaţiunilor, traficanţii de droguri au crescut utilizarea aeronavelor de pe piste clandestine la frontiera dintre Columbia şi Venezuela, pentru a se îndrepta spre est, trecând prin Guyana şi Surinam, urmărind astfel să evite forţele americane, potrivit evaluării DEA raportate de Washington Post.

„Când strângi un balon dintr-o parte, se extinde întotdeauna de cealaltă parte. Întotdeauna găsesc punctele slabe şi le exploatează”, a declarat pentru pentru ziar un oficial al DEA, sub protecţia anonimatului.

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a început în septembrie 2025 operaţiunea „Lancea Sudului” împotriva traficului de droguri, mai întâi în apele Caraibelor şi apoi în Pacificul de est, ca o ofensivă regională împotriva traficului de droguri.

Operaţiunea a avut, de asemenea, scopul de a creşte presiunea asupra preşedintelui venezuelean înlăturat, Nicolas Maduro, înainte ca forţele americane să îl aresteze la Caracas şi să îl transfere într-un centru de detenţie din New York la începutul lunii ianuarie.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a declarat pentru Washington Post că „Lancea Sudului” îşi atinge scopul, iar „organizaţiile infracţionale transnaţionale şi-au adaptat continuu tacticile” timp de decenii.

„Aceasta nu înseamnă că presiunea nu funcţionează. Arată că impunem o fricţiune sistemică asupra operaţiunilor lor”, a adăugat el.

Până în momentul actual, SUA au atacat 67 de ambarcaţiuni şi au provocat moartea a 221 de persoane, potrivit bilanţurilor apărute în presă.

ONU şi organizaţii pentru apărarea drepturilor omului au calificat aceste atacuri drept „execuţii extrajudiciare” şi au semnalat că printre victime se află pescari şi persoane care făceau contrabandă cu combustibil.

Human Rights Watch a avertizat săptămâna trecută ţările latino-americane asupra „consecinţelor grave” ale colaborării la aceste acţiuni iniţiate de Washington şi a reiterat că eliminarea garanţiilor nu este o strategie eficientă de combatere a traficului de droguri.

Editor : C.L.B.