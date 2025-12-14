Live TV

O mamă și-a lasăt copilul de un an să conducă pe o autostradă din Germania, în timp ce ea scria mesaje pe telefon

Data publicării:
Poliție Germania
Foto: Profimedia
Mama „total neînțelegătoare”

Comportament de neînțeles al unei mame, în vârstă de 29 de ani, informează Bild. Nu numai că scria pe telefonul mobil pe autostradă, dar lăsa și copilul ei de un an, care stătea în poala ei, să conducă mașina.

O patrulă de poliție a observat femeia marți seara, în jurul orei 22:00, pe autostrada A6 lângă Ramstein. „La început, au observat femeia care scria pe telefonul mobil”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției autostrăzii. „Totuși, polițiștii experimentați au fost cu adevărat șocați când au observat că femeia avea un copil mic în brațe, care ținea volanul cu ambele mâini.”

Mama „total neînțelegătoare"

Tânăra din Ramstein a fost oprită la următoarea ieșire de pe autostradă și interogată. La control, ea a fost „total neînțelegătoare”, au declarat polițiștii. Scuză ei bizară: copilul ei nu se simțea prea bine, de aceea voia să meargă cu el la un restaurant fast-food.

„Femeia trebuie să răspundă acum pentru utilizarea telefonului mobil la volan și pentru faptul că al ei copil nu era asigurat cu centura de siguranță”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru ziar. Copilul ar fi trebuit să fie asigurat într-un scaun pentru copii. Serviciul de protecție a copilului a fost informat despre incident.

 

Editor : Sebastian Eduard

S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
S-a terminat ancheta! De ce a murit studenta de 19 ani, la o zi după ce a făcut "Trendul Diavolului"
