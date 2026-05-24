Papa și inteligența artificială: Suveranul pontif se pregătește să-l atace pe Trump, din nou. „Suntem o dorință, nu un algoritm”

Suveranul pontif se pregătește să lanseze un document important în care își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul războiului automatizat și al dereglementării tehnologice, promovate de Casa Albă, scrie The Times.

Pericolele inteligenței artificiale au fost în centrul atenției papei Leon în weekendul trecut. Vineri, el a aprobat un document mult așteptat despre protejarea locurilor de muncă, a adevărului și a demnității umane în era IA; sâmbătă, Vaticanul a anunțat un nou grup de lucru dedicat IA; iar luni a declarat că Leon va lansa personal documentul — cunoscut sub numele de enciclică — pe 25 mai.

Între timp, la Casa Albă, președintele Trump reposta meme generate de IA în care apărea el însuși aruncând în aer sateliți în spațiu și drone americane distrugând nave iraniene, cu legenda „BYE BYE Fast boats” (Adio, bărci rapide, n.r.)

Trump și Leon s-au ciocnit deja în legătură cu războiul din Iran și s-ar putea să aibă acum un alt motiv de dispută, pe măsură ce papa publică „Magnifica Humanitas” — Umanitatea magnifică — care pare să-l plaseze în centrul dezbaterii privind beneficiile și pericolele IA.

„Papa Leon crede că IA poate multiplica accesul la resurse pentru a îmbunătăți viața și a promova demnitatea umană, sau poate multiplica inegalitatea și dăuna demnității umane”, a spus Paolo Benanti, un călugăr franciscan și expert în IA care a consiliat Vaticanul.

Trump s-a opus reglementării sectorului IA și a supravegheat utilizarea tot mai mare în război a software-ului de IA furnizat de firme precum Palantir, care luna trecută a emis un manifest prin care solicita mai multă „putere dură” din partea SUA, mai multe arme bazate pe IA și reintroducerea serviciului militar obligatoriu.

Este semnificativ faptul că printre vorbitorii invitați la Vatican pentru lansarea Magnifica Humanitas se numără Christopher Olah, cofondator al Anthropic, firma de IA care a refuzat să permită administrației Trump să încalce regulile sale etice privind dezvoltarea armelor.

Papa Leon și-a exprimat îngrijorarea cu privire la preluarea controlului asupra câmpurilor de luptă de către IA săptămâna trecută, când le-a spus studenților din Roma:

„Ceea ce se întâmplă în Ucraina, în Gaza și în teritoriile palestiniene, în Liban și în Iran ilustrează evoluția inumană a relației dintre război și noile tehnologii într-o spirală a anihilării.”

Leon a ales să semneze Magnifica Humanitas pe 15 mai pentru a onora Rerum Novarum, enciclica din 1891 semnată în aceeași zi de papa Leon al XIII-lea. Considerată o rampă de lansare pentru învățătura socială catolică, Rerum Novarum — Despre lucruri noi — a abordat drepturile muncitorilor în era industrială.

„Papa Leon consideră că IA modelează fundamental generația noastră, la fel cum Revoluția Industrială a definit secolul al XIX-lea”, a spus Anna Rowlands, teolog la Universitatea Durham, care se va alătura vorbitorilor pe 25 mai.

„Trebuie să punem întrebări despre scopul IA și mentalitatea care stă la baza ei, deoarece, altfel, ne va depăși, având în vedere ritmul atât de rapid. Această reflecție trebuie făcută colectiv”, a spus ea.

Enciclica — considerată cel mai important tip de document papal — va aborda, de asemenea, capacitatea IA de a genera imagini și videoclipuri. Într-un discurs ținut anul trecut, Leon a avertizat asupra „posibilelor repercusiuni ale tehnologiei asupra deschiderii umanității față de adevăr și frumusețe, asupra capacității noastre distinctive de a înțelege realitatea”.

Săptămâna trecută, el le-a reamintit studenților să se agațe de umanitatea lor esențială, pe măsură ce telefoanele le spun din ce în ce mai mult ce să facă și ce să gândească. „Suntem o dorință, nu un algoritm”, a spus el.

Activitatea Vaticanului în domeniul IA s-a lovit deja de opoziția oficialilor americani, a declarat pentru The Times o sursă din interiorul Vaticanului. „Ei nu au o relație bună cu Dicasterul pentru Promovarea Dezvoltării Umane al Vaticanului, care urmează să coordoneze grupul de lucru pentru IA. Nu le place filosofia acestuia”, a spus el.

Dicasterul — un departament administrativ — este condus de Michael Czerny, un cardinal canadian de origine cehă, un alt vorbitor la lansarea enciclicii. Sursa din Vatican a spus că Peter Thiel, președintele Palantir, nu și-a făcut prea multe favoruri ținând discursuri la Roma în martie, în care și-a expus opiniile cu privire la venirea Antihristului.

„Oamenii de la Vatican au considerat că argumentele sale erau slabe, iar el susține, de asemenea, că democrația este un experiment eșuat, ceea ce nu se potrivește cu doctrina socială catolică”, a spus el.

Rowlands a spus că Leon nu ar fi prea îngrijorat de faptul că enciclica ar putea stârni critici din partea lui Trump. „Enciclicile urmează aceeași abordare de bază de a evalua semnele vremurilor prin prisma principiilor de lungă durată pe care le susține Biserica Catolică — demnitatea umană, binele comun, datoria de a-ți ajuta aproapele, evitarea concentrării puterii în mâinile câtorva, protecția celor săraci și a Pământului”, a spus ea.

„Aplicat la IA, se poate presupune că mesajul va fi primit cu bucurie de unii și va reprezenta o provocare serioasă pentru alții”, a adăugat ea. „Papa nu va fi îngrijorat de tensiunile cu Trump, la fel cum nu a fost îngrijorat de tensiunile legate de războiul cu Iranul. Este doar predicarea unei evanghelii care spune că ceea ce se întâmplă în istorie contează, că Evanghelia este istorică, nu doar din altă lume.”

