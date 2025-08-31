Live TV

Patru greșeli pe care le fac oamenii la interviurile de angajare. Din cauza lor pot pierde postul dorit

Foto: Getty Images
Candidații fac aceleași greșeli la interviurile de angajare, indiferent de vechimea în muncă și de postul pe care îl doresc, spune consultantul în resurse umane Melanie Shong Helm. Ea adaugă că sunt patru greșeli pe care le fac mulți oameni și care îi determină pe angajatori să angajeze pe altcineva, relatează Business Insider.

Helm lucrează în resurse umane de peste 30 de ani. Face anual peste 1.000 de interviuri de angajare pentru clienții ei, în general companii mici, dintr-o gamă largă de industrii. Ea spune că oamenii fac aceleași greșeli, indiferent de nivelul de experiență.

Candidații care întârzie

Unii oamenii încă întârzie la interviul de angajare, iar acest lucru transmite un semnal negativ.

„Acum câteva săptămâni, un candidat pentru o poziție care necesita experiență a întârziat câteva minute la un interviu cu mine. A doua zi, a întârziat aproximativ 30 de minute la un interviu cu un director al companiei angajatoare. Nu a primit nicio ofertă de angajare”, spune specialista în HR.

„Nu am nevoie de scuze și nici nu vreau să le aud. Dacă cineva nu poate ajunge la un interviu de angajare la timp, nu va ajunge nici la muncă la timp”, explică ea.

Angajații bârfitori

O altă greșeală comună este atunci când candidații își vorbesc de rău actualii sau foștii colegi.

„Nu faceți asta. Relațiile de muncă pozitive sunt esențiale”, spune specialista în HR.

„În timpul unui interviu recent pentru un post pe o linie de asamblare la o fabrică, un candidat și-a descris foștii colegi de echipă drept leneși și slabi. Nu a avut nimic pozitiv de spus despre nimeni. Nici nu a primit o ofertă de angajare”, explică ea.

Prea multe detalii personale

De asemenea, cei care își caută un loc de muncă greșesc frecvent împărtășind prea multe informații despre problemele lor medicale sau de familie, chiar dacă nu sunt întebați.

„Recrutorii ar trebui să știe doar dacă ești potrivit pentru postul pentru care dai interviu. Lasă deoparte problemele personale și concentrează-te pe ceea ce te face candidatul potrivit”, spune Helm.

Mesaje de mulțumire

Mulți candidați nu trimit mesaje de mulțumire persoanelor care i-au intervievat. Dar acest lucru demonstrează bune maniere și te poate ajuta să ieși în evidență, spune specialista în recrutare.

„Am lucrat odată pentru o corporație mare, cu peste 26.000 de angajați. Vicepreședintele departamentului de inginerie avea un raft unde păstra mesajele de mulțumire pe care le primise de la candidații intervievați. Spunea adesea cât de mult îl impresiona acest lucru. Indiferent de nivelul postului pentru care candidezi, acordă-ți câteva minute pentru a trimite mulțumiri personalizate fiecărui recrutor prin SMS sau e-mail”, adaugă Helm.

