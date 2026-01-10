Gestul banal pentru care un CEO a angajat o candidată cu „un CV de două rânduri” și zero experiență

Cei care își caută un loc de muncă ar putea crede că o diplomă obținută la o universitate de top sau experiența profesională într-o mare companie le va aduce jobul dorit, dar sunt gesturi mici care, din punctul de vedere al unor manageri, contează mai mult decât studiile sau experiența.

Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, spune că a angajat o candidată cu un CV practic gol tocmai pentru că a făcut un astfel de gest.



„Am angajat pe cineva al cărei CV avea două rânduri. Experiența sa profesională era zero”, a explicat Bartlett într-o postare recentă pe LinkedIn, citată de Fortune.

„Motivul principal pentru care i-am dat jobul a fost că i-a mulțumit agentului de securitate și i-a spus pe nume, în timp ce venea la interviul de angajare”, a spus el.

Candidata a continuat să-și arate personalitate și în timpul procesului de angajare, în moduri aparent mici, iar aceste acte de bunăvoință i-au adus jobul, nu acreditările.

„Când nu știa ceva, la interviu, spunea: Nu știu încă, dar iată cum aș putea afla. După interviu, a aflat singură răspunsul pe care nu-l știa și mi l-a trimis prin e-mail în câteva ore”, a explicat Bartlett.

El spune că, șase luni mai târziu, candidata fără experiență s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune persoane pe care le-a angajat vreodată.

„15 ani de angajări m-au învățat că potrivirea culturală și caracterul sunt mult mai greu de găsit decât experiența, abilitățile sau educația,” crede CEO-ul.

Bartlett nu este singurul manager care face angajări pe baza unor criterii mai puțin obișnuite.

David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, nu este atras de candidații cu cel mai mare IQ. În schimb, îi preferă pe cei „suficient de inteligenți”. În loc să se concentreze pe educația acumulată, el gravitează către candidații care sunt în contact cu „elementele umane”, inclusiv capacitatea de a se conecta, de a fi rezilienți și hotărâți.

Experiența este, de asemenea, „extrem de subestimată” și este un „mare factor de diferențiere pentru firmă”, a remarcat Solomon. A urma cursurile Universității Harvard sau a fi cel mai inteligent din încăpere poate fi impresionant, dar nu îi va duce departe pe candidații la un loc de muncă la gigantul bancar.

„Trebuie să fii suficient de inteligent, dar cea mai inteligentă persoană din lume, fără un pachet întreg de alte lucruri, nu va naviga bine la Goldman Sachs, nu va avea succes în Goldman Sachs pe termen lung”, a dezvăluit Solomon anul trecut.

„Nu poți preda experiența”, a adăugat el.

Warren Buffett, legendarul CEO al Berkshire Hathaway, și-a perfecționat propria filozofie de angajare. După mai bine de cinci decenii la conducerea companiei de 1 trilion de dolari, Buffett a spus că nu este interesat să verifice secțiunea de educație din CV-urile candidaților.

„Nu mă uit niciodată la ce studii a urmat un candidat. Niciodată!”, a scris Buffett în scrisoarea sa din 2025 către acționarii Berkshire Hathaway.

„Desigur, există manageri excelenți care au urmat cele mai faimoase școli. Dar există mulți care poate au avut de câștigat din faptul că au urmat studiile la o instituție mai puțin prestigioasă sau chiar din faptul că nu și-au bătut capul să-și termine studiile”, a spus el.

