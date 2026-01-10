Live TV

Gestul banal pentru care un CEO a angajat o candidată cu „un CV de două rânduri” și zero experiență

Data publicării:

Cei care își caută un loc de muncă ar putea crede că o diplomă obținută la o universitate de top sau experiența profesională într-o mare companie le va aduce jobul dorit, dar sunt gesturi mici care, din punctul de vedere al unor manageri, contează mai mult decât studiile sau experiența.

Steven Bartlett, fondatorul și gazda podcastului The Diary of a CEO, spune că a angajat o candidată cu un CV practic gol tocmai pentru că a făcut un astfel de gest.

„Am angajat pe cineva al cărei CV avea două rânduri. Experiența sa profesională era zero”, a explicat Bartlett într-o postare recentă pe LinkedIn, citată de Fortune.

„Motivul principal pentru care i-am dat jobul a fost că i-a mulțumit agentului de securitate și i-a spus pe nume, în timp ce venea la interviul de angajare”, a spus el.

Candidata a continuat să-și arate personalitate și în timpul procesului de angajare, în moduri aparent mici, iar aceste acte de bunăvoință i-au adus jobul, nu acreditările.

„Când nu știa ceva, la interviu, spunea: Nu știu încă, dar iată cum aș putea afla. După interviu, a aflat singură răspunsul pe care nu-l știa și mi l-a trimis prin e-mail în câteva ore”, a explicat Bartlett.

El spune că, șase luni mai târziu, candidata fără experiență s-a dovedit a fi una dintre cele mai bune persoane pe care le-a angajat vreodată.

„15 ani de angajări m-au învățat că potrivirea culturală și caracterul sunt mult mai greu de găsit decât experiența, abilitățile sau educația,” crede CEO-ul.

Bartlett nu este singurul manager care face angajări pe baza unor criterii mai puțin obișnuite.

David Solomon, CEO-ul Goldman Sachs, nu este atras de candidații cu cel mai mare IQ. În schimb, îi preferă pe cei „suficient de inteligenți”. În loc să se concentreze pe educația acumulată, el gravitează către candidații care sunt în contact cu „elementele umane”, inclusiv capacitatea de a se conecta, de a fi rezilienți și hotărâți.

Experiența este, de asemenea, „extrem de subestimată” și este un „mare factor de diferențiere pentru firmă”, a remarcat Solomon. A urma cursurile Universității Harvard sau a fi cel mai inteligent din încăpere poate fi impresionant, dar nu îi va duce departe pe candidații la un loc de muncă la gigantul bancar.

„Trebuie să fii suficient de inteligent, dar cea mai inteligentă persoană din lume, fără un pachet întreg de alte lucruri, nu va naviga bine la Goldman Sachs, nu va avea succes în Goldman Sachs pe termen lung”, a dezvăluit Solomon anul trecut.

„Nu poți preda experiența”, a adăugat el.

Warren Buffett, legendarul CEO al Berkshire Hathaway, și-a perfecționat propria filozofie de angajare. După mai bine de cinci decenii la conducerea companiei de 1 trilion de dolari, Buffett a spus că nu este interesat să verifice secțiunea de educație din CV-urile candidaților.

„Nu mă uit niciodată la ce studii a urmat un candidat. Niciodată!”, a scris Buffett în scrisoarea sa din 2025 către acționarii Berkshire Hathaway.

„Desigur, există manageri excelenți care au urmat cele mai faimoase școli. Dar există mulți care poate au avut de câștigat din faptul că au urmat studiile la o instituție mai puțin prestigioasă sau chiar din faptul că nu și-au bătut capul să-și termine studiile”, a spus el.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Medici în secția de terapie intensivă și pe holul spitalului.
1
Reguli noi pentru bolnavii din România: De luna aceasta, mii de pacienți pierd...
Donald Trump (stânga) și Gustavo Petro (dreapta)
2
După ce a amenințat Columbia cu acțiuni militare, Donald Trump spune acum că „așteaptă cu...
exercitiu-nato-Sea-Shield-24-map
3
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval...
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
4
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după...
trump groenlanda
5
În timp ce SUA își îndreaptă atenția spre Groenlanda, Europa are șansa de a transforma o...
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Digi Sport
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
parlament german berlin steaguri
Piața muncii din Germania stagnează: șansele șomerilor de a-și găsi un loc de muncă au ajuns la un minim istoric
anca alexandrescu ID325229_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Anca Alexandrescu: Am votat pentru un Bucureşti în care să se poată trăi
interviu angajare job shutterstock_567812128
Cele trei competențe de care au nevoie angajații în epoca AI. Nu sunt legate de un domeniu anume, dar sunt tot mai importante
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu a anunțat oficial că va candida la Primăria Capitalei. Ce slogan de campanie va avea liberalul
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai importante decât diploma universitară
Recomandările redacţiei
evolutie-economie-ilustratie-1536x866
Ce îi așteaptă pe români în 2026. Stolojan: „Nu trebuie să dăm...
Vladimir Putin și Donald Trump.
Semnalul că SUA sunt gata să împartă lumea. Expert: „Acum Putin poate...
gropi dupa ninsori
„Puneți-vă câte o roată de rezervă în plus, că aveți nevoie”. Cum...
Fermieri francezi protestând lângă Arcul de Triumf
Mega-acordul comercial UE-Mercosur: Cine a câștigat, cine a pierdut...
Ultimele știri
Ultimul act al celei care se autointitulează „Doamna Criză” a Europei. Christine Lagarde: „Vom trăi într-o lume fragmentată”
Victimele primelor zile geroase: sute de oameni la spital, după ce au alunecat pe gheață. „Nu mai iese lumea la curățat zăpada”
Cel mai temut om din Venezuela jură să „lupte” împotriva SUA. Ar putea arunca rapid țara în haos (Financial Times)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața lor se schimbă din 9 ianuarie 2026. Venus și Jupiter aduc iubire și armonie pentru trei zodii
Cancan
S-a aflat cauza reală a morții lui Gabriel din Buzău. Ce i-a curmat viața, de fapt. Familia se pregătește de...
Fanatik.ro
Cum a reacționat un turist care a fost cazat la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov: ”Nu ne vine să...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Sportiva care a ajuns să joace tenis la un turneu deși nici măcar nu cunoștea regulile. Cazul ei a generat...
Adevărul
Vacanță cu peripeții. Șocul unor români când au descoperit că nu pot intra în hotelul unde au făcut rezervarea
Playtech
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele...
Digi FM
A vrut să înceapă 2026 mai frumoasă, dar și-a lăsat fiica orfană. O influenceriță de 38 de ani a murit după o...
Digi Sport
Surpriza începutului de an! Elena Ionescu are o relație cu un bărbat cu 13 ani mai tânăr FOTO
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Demi Moore, adevărul despre ritualul pe care l-a avut cu fostul său soț, Bruce Willis: „A continuat să facă...
Adevarul
Jafuri în serie cu un Porsche: un român este acuzat că a jefuit 10 supermarketuri într-o singură zi. Ce...
Newsweek
Casa de Pensii refuză creșterea punctajelor cu 50% pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte: E obligatorie
Digi FM
Ce experiență a avut Mihai Albu după ce a ales să meargă la munte cu trenul, nu cu mașina: „Am scăpat de...
Digi World
Ai mâncat prea mult? Patru băuturi care îți pot calma rapid stomacul
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Mickey Rourke, decizie neașteptată după ce s-a aflat că are probleme cu banii. Managerul lui: „Vrea să fie...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...