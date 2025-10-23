Live TV

Foto Prima ninsoare din acest sezon pe Muntele Fuji din Japonia, cu 21 de zile mai târziu decât de obicei

Muntele Fuji
Prima zăpadă din acest sezon a fost observată pe muntele Fuji din Japonia joi, cu 21 de zile mai târziu comparativ cu media, însă cu 15 zile mai devreme decât anul trecut, a anunţat un birou local de meteorologie, transmite agenţia Xinhua, citată de Agerpres.

Biroul de meteorologie din Kofu, capitala prefecturii Yamanashi, care anunţă această ştire în fiecare an, a observat un strat de zăpadă pe vârful situat la o altitudine de 3.776 metri al celui mai înalt vulcan din ţară, dimineaţă, în jurul orei locale 06:00.

Observatorul a declarat că ninsoarea a fost cauzată de prezenţa norilor şi a aerului rece deasupra muntelui începând de miercuri.

Temperatura a scăzut la minus 6,4 grade Celsius într-un punct situat în apropierea vârfului, joi, în jurul orei 01:00, potrivit unui sistem de observare al Agenţiei Japoneze de Meteorologie.

În medie, cel mai înalt vârf din Japonia, situat între prefecturile Shizuoka şi Yamanashi, se acoperă cu primul strat de zăpadă la 2 octombrie. Muntele a atins acest prag anual la 7 noiembrie anul trecut, stabilind un record pentru cea mai târzie ninsoare din ultimii 130 de ani.

Muntele Fuji
Kyodo/via REUTERS

 

