Puterea de foc a Teheranului: forțele armate iraniene combină drone de ultimă generație și hackeri cu arme convenționale învechite

sistem rachete s-300 teheran iran 2019 profimedia-0426700680
Un sistem de rachete S-300 de fabricație rusă se deplasează în fața standului oficialilor în timpul unei parade militare care marchează Ziua Armatei Naționale Iraniene la Teheran, pe 18n aprilie 2019 Foto: Profimedia
Tehnologia militară iraniană Armata iraniană modernă Eforturile Iranului de a obține arme atomice Războiul rachetelor și al interceptorilor

Șase săptămâni de bombardamente americane și israeliene au dus la deteriorarea instalațiilor nucleare iraniene și la paralizarea unor părți ale armatei sale. Însă capacitățile ofensive ale Republicii Islamice au fost dezvoltate pe parcursul a aproape 50 de ani, perioadă în care Iranul a fost fie în război, fie sub amenințarea unui conflict, scrie, în The Conversation, Paul J. Springer, profesor de studii militare comparate, în cadrul Air University din SUA, care prezintă voluția structurii militare moderne a Iranului, a capacităților sale și a activităților sale internaționale.

Tehnologia militară iraniană

Înainte de înființarea Republicii Islamice Iran în 1979, armata iraniană era aprovizionată în mare parte de puterile occidentale, în special de Statele Unite.

A intrat în războiul Iran-Irak în 1980 cu o cantitate substanțială de echipament modern pentru acea vreme. Aceasta includea aproape 80 de avioane de vânătoare F-14, peste 200 de avioane F-4 și F-5 și mii de tancuri.

Dar armata iraniană era epuizată când războiul s-a încheiat în 1988. Iar guvernul devenise până atunci un paria mondial, ceea ce făcea reaprovizionarea practic imposibilă.

Deși Iranul a importat unele echipamente militare din Uniunea Sovietică și China în 1990, economia sa nu putea susține cheltuieli militare substanțiale.

În mod ironic, embargourile asupra armelor cu care s-a confruntat Iranul în timpul și după războiul cu Irakul au determinat regimul să se bazeze pe propriile stocuri de arme. Iar acest lucru a declanșat dezvoltarea unei industrii interne de armament substanțiale.

Cea mai mare parte a echipamentului militar iranian modern constă în echipamente americane și sovietice reproiectate, multe dintre ele fiind depășite. Totuși, începând cu 1990, tehnologia rachetelor iraniene s-a îmbunătățit substanțial. Acest lucru se datorează producției interne și importului de expertiză din alte state marginalizate, precum Coreea de Nord.

Începând cu anii 1990, Iranul a inovat, de asemenea, o serie de drone de atac cu sens unic, o modalitate relativ ieftină de a ataca ținte îndepărtate.

Armata iraniană modernă

Armata iraniană este împărțită în armata regulată, sau „Artesh”, și Corpul Gărzii Revoluționare Islamice. Artesh joacă un rol de apărare internă asemănător unei miliții, în timp ce Garda Revoluționară servește ca forță militară mai profesionistă.

Garda Revoluționară proiectează puterea regională. În timpul războiului SUA-Irak din 2003, de exemplu, aceasta a furnizat dispozitive explozive improvizate insurgenților care vizau forțele americane.

Garda Revoluționară tinde să primească cea mai mare parte a resurselor militare iraniene, inclusiv cel mai bun personal și echipament. Forța Quds, aripa de război neconvențional a Gărzii Revoluționare, a jucat de mult timp un rol în exportarea credințelor revoluționare ale conducătorilor iranieni. Forța Quds furnizează arme și îndrumare reprezentanților săi din întreg Orientul Mijlociu, în principal prin incitarea la insurecții împotriva guvernelor arabe sunnite.

Iranul este de mult timp patronul Hezbollahului, cu sediul în Liban, al cărui obiectiv principal este eradicarea Israelului. Mai recent, Iranul s-a angajat, de asemenea, într-un sprijin substanțial acordat Hamasului din Gaza, în ciuda faptului că Hamas este o organizație sunnită, în timp ce conducătorii Iranului sunt membri ai ramurii șiite a islamului.

Iranul a căutat în mod constant mijloace de a-și exercita influența militară dincolo de granițele sale, fără a risca un atac extern. A adoptat utilizarea războiului cibernetic, o metodă de atac cu un cost relativ redus de participare și o influență potențial disproporționată pe scena mondială.

Hackerii iranieni au atacat rețelele militare și guvernamentale occidentale, inclusiv prin spargerea e-mailurilor personale ale directorului FBI, Kash Patel. Hackerii susținuți de Iran au lansat, de asemenea, atacuri asupra infrastructurii și instituțiilor culturale, inclusiv asupra stațiilor de epurare a apelor uzate și rețelelor electrice din SUA.

Eforturile Iranului de a obține arme atomice

Guvernul iranian a urmărit fără încetare obținerea armelor nucleare încă din anii 1980.

Teheranul a susținut întotdeauna că programul său nuclear are scopul de a furniza energie pentru această țară în curs de dezvoltare, nu de a produce arme. Însă dovezile definitive privind îmbogățirea uraniului cu mult peste cerințele necesare pentru producerea de energie au determinat statele occidentale să ceară încetarea programului nuclear iranian.

În 2010, cercetătorul în domeniul securității cibernetice Sergey Ulasen a descoperit un program malware incredibil de complex, numit Stuxnet, care a fost creat pentru a submina programul nuclear iranian prin perturbarea funcționării centrifugelor de îmbogățire. Nicio națiune nu și-a asumat vreodată responsabilitatea pentru atac, care a întârziat cu ani de zile eforturile iraniene de îmbogățire a uraniului.

În 2015, după negocieri cu cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU și Germania, Iranul a acceptat să-și oprească programul de îmbogățire a uraniului în schimbul ridicării sancțiunilor economice și a deblocării activelor iraniene înghețate. Negocierile au dus la Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA).

Deși administrația Trump a retras SUA din JCPOA în 2018, acordul a continuat să funcționeze, iar Iranul părea pregătit să reintre în economia globală.

Cu toate acestea, în 2020, iranienii și-au reluat programul nuclear. De asemenea, au intensificat producția de rachete balistice și drone de atac cu sens unic.

În iunie 2025, Statele Unite și Israelul au lansat un atac aerian masiv asupra instalațiilor nucleare iraniene, o acțiune pe care Trump a caracterizat-o ca fiind una care a distrus instalațiile nucleare ale Iranului.

Iranul a răspuns lansând un val de rachete balistice și drone către Israel, majoritatea fiind interceptate înainte de a intra în spațiul aerian israelian.

Războiul rachetelor și al interceptorilor

Înainte de Operațiunea Epic Fury, analiștii estimau că Iranul deținea 3.000 de rachete balistice și zeci de mii de drone de atac cu sens unic. De asemenea, aceștia au concluzionat că Iranul avea o capacitate de producție substanțială pentru a-și mări stocurile.

În primele șase săptămâni ale conflictului actual, Iranul a consumat cel puțin 650 de rachete în atacuri asupra Israelului și alte câteva sute împotriva altor ținte din regiune.

SUA au pus un accent puternic pe atacarea instalațiilor de producție și depozitare a rachetelor. Dar este dificil de stabilit câte rachete și drone ar mai putea deține armata iraniană.

Producția și transportul iranian au suferit, aproape sigur, pierderi substanțiale de capacitate. Iar avioanele americane și israeliene patrulează cerul deasupra Iranului, căutând semne ale lansatoarelor mobile sau ale încercărilor de a transporta rachete către locurile de lansare.

Rata de lansare a rachetelor iraniene a scăzut substanțial încă din primele zile ale conflictului, dar nu a ajuns niciodată la zero. Acest lucru i-a determinat pe unii analiști să suspecteze că Iranul menține o rezervă semnificativă de armament cu rază lungă de acțiune, în timp ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, susține că acesta și-a pierdut capacitatea de a lansa salve masive.

