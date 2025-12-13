Live TV

Ratonul beat găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice din SUA e suspectat că a „spart” acum o sală de karate

Data publicării:
Raton
Foto; Hanover County Animal Protection and Shelter

Un raton care a intrat prin efracţie într-un magazin din Virginia şi a băut cu poftă la raionul de băuturi alcoolice este acum suspectat de o serie mai amplă de „lovituri”, spun autorităţile locale.

Un ofiţer de la autoritatea de control al animalelor din Hanover bănuieşte că mamiferul ar fi intrat şi într-un dojo din apropiere, iar apoi ar fi „jefuit” Departamentul pentru Vehicule Motorizate (DMV) în căutare de gustări, relatează BBC, citat de News.ro.

„Se pare că aceasta este a treia spargere pe care a comis-o”, a declarat ofiţerul Samantha Martin.

Ratonul, poreclit acum „panda gunoier”, a fost găsit pentru prima dată leşinat în baia magazinului de băuturi alcoolice din Ashland, la două zile după Ziua Recunoştinţei. După ce şi-a revenit, „infractorul” a fost eliberat înapoi în sălbăticie.

Un nou studiu a constatat că aceste mamifere, cunoscute pentru faptul că scotocesc prin tomberoane după hrană uşor de găsit, evoluează şi se obişnuiesc tot mai mult cu prezenţa oamenilor.

Martin spune că e doar o chestiune de timp până când „banditul mascat” va lovi din nou la centrul comercial.

„Nu e prima dată când a intrat într-una dintre clădiri”, a declarat ea joi, pentru podcastul oficial al administraţiei comitatului, Hear in Hanover.

„A intrat în sala de karate. Cred că a ajuns şi la DMV şi a mâncat acolo, la un moment dat, nişte gustări”, a spus ea.

Ulterior, ea a adăugat că există posibilitatea ca spargerile anterioare să fi fost comise de un alt raton - însă autorităţile l-au identificat pe el drept principalul suspect.

Ratonii sunt cunoscuţi pentru faptul că fură din tomberoane, de unde şi porecla de „panda gunoier”.

Autorităţile din comitat au început să vândă tricouri cu logo-ul „trashed panda” şi au strâns până vineri suma impresionantă de 207.000 de dolari (155.000 de lire sterline). Banii vor fi folosiţi pentru renovarea adăpostului şi extinderea capacităţii acestuia, a spus Martin.

Oficialii spun că micul „Kung Fu panda de gunoi” îşi trăia viaţa la maximum atunci când a fost reţinut în magazinul de băuturi alcoolice şi că şi-a păstrat buna dispoziţie chiar şi după ce a fost dus la adăpostul comitatului.

„L-am dus acolo şi l-am lăsat să se relaxeze câteva ore. Bătea soarele pe el, aşa că se simţea bine”, a spus Martin, adăugând că ratonul a fost eliberat la aproximativ un kilometru de complexul comercial. „N-a făcut nimic rău. Pur şi simplu se distra.”

Povestea a devenit virală, iar Martin spune că acest lucru se datorează faptului că este atât de „uşor de empatizat” cu ea.

„Toată lumea a trecut prin asta”, spune ea. „Oricine a băut puţin cam mult, a leşinat lângă toaletă şi a sperat că cineva va veni să îl recupereze dimineaţa.”

„Sper că şi-a învăţat lecţia”, a spus ea, înainte de a adăuga că există şanse mari să fie prins comiţând o nouă „lovitură” în curând.

„Se va întoarce. Nu e prost”, a conchis ea.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Șefa Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi.
1
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu...
8f90f2fd-bade-45b3-84d7-9981085affab
2
Cine este Raluca Moroșanu, judecătoarea care a întrerupt conferința de la Curtea de Apel...
Europe US Separation as a European Union United States Divorce as a couple on a broken fading bridge flying away as a divided national relationship co
3
Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a...
aer poluat in oras
4
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea...
Tudorel Toader face un semn cu mâna
5
Tudorel Toader, fost titular la Justiție, consideră că nu are nicio răspundere pentru...
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Digi Sport
"Noi am fost doar informaţi cu câteva ore înainte!" Reacția Germaniei, după anunțul făcut de americani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
witkoff si zelenski, colaj
Întâlnire crucială pentru Ucraina, la Berlin. Trump îl trimite pe Witkoff să negocieze pacea cu Zelenski și liderii europeni
trump
„Trump iubește să fie lingușit”. Trimisul american John Coale, întâlnire cu Aleksandr Lukașenko în Belarus
bruxelles comisia europeana steag ue shutterstock_592879253
Harta riscurilor pentru UE, în 2026: sabotaje, o pace în Ucraina favorabilă Rusiei și ruptura de SUA
profimedia-1030868925
Trump l-a dat afară pe amiralul responsabil de armata SUA din America Latină. Liderul de la Casa Albă amenință Venezuela cu războiul
avion f35 in zbor
Elveţia este prea săracă să cumpere toate avioanele americane F-35 contractate. „Luăm de câți bani avem”
Recomandările redacţiei
perfuzie in mana unui copil, la spital
Ministrul Rogobete anunță măsuri urgente la Spitalul de copii din...
soldați ruși război ucraina
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul...
soldați și fortificații la granițele țărilor baltice cu Rusia
Fortificarea frontierei Europei și scenariul „Narva Next”: Cum se...
trotinete electrice
Polița RCA este obligatorie și pentru trotinete și biciclete...
Ultimele știri
Milioanele dispărute ale celui mai căutat infractor financiar al Europei: Cum s-a destrămat imperiul din Libia al unui spion rus
Nouă militari nord-coreeni au murit în Ucraina, în timpul unei misiuni de patru luni
Alina Gorghiu, după ce Nicuşor Dan a promulgat legea pentru protecţia victimelor violenţei domestice: Un mesaj ferm din partea statului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur în Săgetător aduce claritate pe toate liniile. Ce înseamnă acest tranzit pentru fiecare zodie în parte
Cancan
Artistul celebru care a fost masat de femeile depistate cu lepră la Cluj! Cele două și-au oferit serviciile...
Fanatik.ro
Gigi Becali, 500 de milioane de euro dintr-un foc! Mitică Dragomir l-a dat de gol pe patronul de la FCSB
editiadedimineata.ro
Ce învață elevii? Noile programe de română și istorie riscă să formeze generații fără instrumente critice
Fanatik.ro
Ce s-a ales de super fotbalistul pe care Giovanni Becali și Jose Mourinho au vrut să-l transfere la Chelsea...
Adevărul
Antonia, despre lecția pe care a primit-o după 11 zile în spital: „Ar fi putut să aibă un final tragic”
Playtech
Amestecul făcut în casă care îți lasă ecranul televizorului impecabil. Aşa nu va mai avea urme pe el
Digi FM
Chris Pratt, despre împrejurarea inedită în care a cunoscut-o pe fiica lui Arnold Schwarzenegger, actuala lui...
Digi Sport
L-a văzut pe Dan Petrescu și a spus totul despre starea antrenorului: "Am fost surprins"
Pro FM
Antonia, internată 11 zile în spital după o procedură estetică. Artista a rupt tăcerea: „Ar fi putut să aibă...
Film Now
A murit Peter Greene, actorul din „Pulp Fiction” și „The Mask”. Managerul său: „Urma să fie operat, dar era...
Adevarul
Cum a fost scoasă din țară lidera opoziției din Venezuela. Detalii inedite ale misiunii, relatate de un...
Newsweek
Fostul șef Romsilva avea 8.000€ salariu, plus 1.000€ pensie și 7 case. La pensionare și-a dat 55.000€ bonus
Digi FM
Judecătoarea Raluca Moroșanu, o nouă declarație după momentul viral de la conferința de la Curtea de Apel. Ea...
Digi World
Ce trebuie să știi despre tratamentul leprei. Medic infecționist: „Poate dura și până la doi ani!” Două...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Cum arată azi casa din “Singur acasă” și cui ii apartine
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție