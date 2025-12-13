Ratonul beat găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice din SUA e suspectat că a „spart” acum o sală de karate

Un raton care a intrat prin efracţie într-un magazin din Virginia şi a băut cu poftă la raionul de băuturi alcoolice este acum suspectat de o serie mai amplă de „lovituri”, spun autorităţile locale.

Un ofiţer de la autoritatea de control al animalelor din Hanover bănuieşte că mamiferul ar fi intrat şi într-un dojo din apropiere, iar apoi ar fi „jefuit” Departamentul pentru Vehicule Motorizate (DMV) în căutare de gustări, relatează BBC, citat de News.ro.

„Se pare că aceasta este a treia spargere pe care a comis-o”, a declarat ofiţerul Samantha Martin.

Ratonul, poreclit acum „panda gunoier”, a fost găsit pentru prima dată leşinat în baia magazinului de băuturi alcoolice din Ashland, la două zile după Ziua Recunoştinţei. După ce şi-a revenit, „infractorul” a fost eliberat înapoi în sălbăticie.

Un nou studiu a constatat că aceste mamifere, cunoscute pentru faptul că scotocesc prin tomberoane după hrană uşor de găsit, evoluează şi se obişnuiesc tot mai mult cu prezenţa oamenilor.

Martin spune că e doar o chestiune de timp până când „banditul mascat” va lovi din nou la centrul comercial.

„Nu e prima dată când a intrat într-una dintre clădiri”, a declarat ea joi, pentru podcastul oficial al administraţiei comitatului, Hear in Hanover.

„A intrat în sala de karate. Cred că a ajuns şi la DMV şi a mâncat acolo, la un moment dat, nişte gustări”, a spus ea.

Ulterior, ea a adăugat că există posibilitatea ca spargerile anterioare să fi fost comise de un alt raton - însă autorităţile l-au identificat pe el drept principalul suspect.

Ratonii sunt cunoscuţi pentru faptul că fură din tomberoane, de unde şi porecla de „panda gunoier”.

Autorităţile din comitat au început să vândă tricouri cu logo-ul „trashed panda” şi au strâns până vineri suma impresionantă de 207.000 de dolari (155.000 de lire sterline). Banii vor fi folosiţi pentru renovarea adăpostului şi extinderea capacităţii acestuia, a spus Martin.

Oficialii spun că micul „Kung Fu panda de gunoi” îşi trăia viaţa la maximum atunci când a fost reţinut în magazinul de băuturi alcoolice şi că şi-a păstrat buna dispoziţie chiar şi după ce a fost dus la adăpostul comitatului.

„L-am dus acolo şi l-am lăsat să se relaxeze câteva ore. Bătea soarele pe el, aşa că se simţea bine”, a spus Martin, adăugând că ratonul a fost eliberat la aproximativ un kilometru de complexul comercial. „N-a făcut nimic rău. Pur şi simplu se distra.”

Povestea a devenit virală, iar Martin spune că acest lucru se datorează faptului că este atât de „uşor de empatizat” cu ea.

„Toată lumea a trecut prin asta”, spune ea. „Oricine a băut puţin cam mult, a leşinat lângă toaletă şi a sperat că cineva va veni să îl recupereze dimineaţa.”

„Sper că şi-a învăţat lecţia”, a spus ea, înainte de a adăuga că există şanse mari să fie prins comiţând o nouă „lovitură” în curând.

„Se va întoarce. Nu e prost”, a conchis ea.

