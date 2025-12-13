Un raton beat a fost găsit leșinat pe podeaua unui magazin de băuturi alcoolice, după Black Friday. „A început să bea tot ce găsea”

Angajații unui magazin de băuturi alcoolice din Virginia au avut parte de o surpriză sâmbătă, când au venit la serviciu și au descoperit că magazinul fusese spart de un „raton foarte beat”.

„Banditul mascat” a fost găsit leșinat în baie, între toaletă și coșul de gunoi, după ce se servise cu câteva sticle de alcool de pe raftul de jos.

Ofițerul de control al animalelor Samantha Martin a transportat „suspectul” pentru interogatoriu la Protecția și Adăpostul Animalelor din Comitatul Hanover, dar nu înainte ca acesta să aibă șansa să-și revină din beție.

După câteva ore de somn și fără semne de rănire (în afară de o eventuală mahmureală), animalul a fost eliberat în siguranță înapoi în sălbăticie.

Magazinul Ashland ABC era închis de Ziua Recunoștinței când a suferit „spargerea de Black Friday”.

„A început să bea tot ce găsea”

Când personalul a sosit sâmbătă, a găsit sticle sparte și băuturi alcoolice împrăștiate pe podea, inclusiv băutura preferată a animalului, scotch-ul.

Ofițerul Martin a spus că animalul a căzut printr-una dintre plăcile de tavan înainte de a „începe să bea tot ce găsea”.

Există doar o singură imagine neclară de pe camera de supraveghere a spargerii, așa că nu se știe cât alcool a consumat creatura însetată înainte de a leșina în baie.

Într-o postare pe rețelele de socializare, magazinul a mulțumit Hanover County Animal Protection and Shelter pentru profesionalismul său și pentru că i-a oferit vizitatorului său „o călătorie spre casă”.

Ofițerul Martin a spus că a fost „doar o altă zi din viața unui ofițer de control al animalelor”.

Editor : Sebastian Eduard