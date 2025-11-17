Unul dintre cei mai periculoși traficanți de droguri brazilieni a fost capturat în Portugalia. Ce operațiuni conducea „Hulk”

Portugalia a arestat unul dintre principalii lideri ai celei mai mari organizații criminale din Brazilia, Primeiro Comando da Capital (PCC). Cunoscut drept „Hulk”, el opera în această țară și spăla milioane de euro provenite din trafic de droguri și fraudă cu combustibil, potrivit Euronews.

Ygor Daniel Zago, 44 de ani, cunoscut drept „Hulk”, și soția sa Fernanda, 40 de ani, au fost arestați în Cascais, fiind suspectați de asociere criminală, corupție și spălare de bani, a anunțat duminică Poliția Judiciară.

Potrivit autorităților naționale, cuplul ducea o viață liniștită într-o casă închiriată cu 10.000 de euro pe lună, într-un complex rezidențial privat din Cascais.

Cine este „Hulk”

Zago este considerat unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din Brazilia și este recunoscut ca unul dintre liderii de top ai PCC. El a fost condamnat în 2014, în Brazilia, la 29 de ani de închisoare pentru implicarea sa într-o schemă transatlantică ce lega PCC de mafia din Balcani.

A rămas în libertate până în 2021, când a fost arestat alături de soția sa în cadrul unei operațiuni împotriva traficului de droguri din São Paulo, legată de o investigație asupra membrilor familiei liderului PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, cunoscut ca Marcola.

Așteptând în libertate decizia privind apelul, Zago s-a implicat în 2023 într-o altă activitate infracțională: „comerț cu combustibil adulterat cu metanol, coruperea funcționarilor publici și ascunderea de bunuri și fonduri provenite din aceste activități ilegale”, a precizat Poliția Judiciară într-un comunicat. Comunicatul a menționat că în 2023 au fost confiscate 30.000 de litri de metanol, ceea ce a dus la descoperirea schemei „Hulk”.

Ziarul portughez Jornal de Notícias a relatat că Zago a ales să se ascundă în Portugalia, unde a sosit în luna mai. Traficantul a fugit din Brazilia prin Peru și apoi Italia înainte de a se stabili în această țară.

Patru luni după sosirea lui Zago în Portugalia, soția sa Fernanda i s-a alăturat în septembrie. Fonduri ilegale legate de organizația criminală au fost găsite în contul ei bancar.

Zago figurează în baza de date Interpol cu roșu din 27 octombrie și era căutat în cadrul mecanismelor de cooperare cu forțele de poliție străine, potrivit SIC Notícias. După aproape un deceniu în care a fugit de justiție, Zago va fi adus în fața Curții de Apel din Lisabona pentru a fi condamnat.

PCC, rețea criminală cu mii de membri

PCC este cea mai mare organizație criminală din Brazilia și are aproximativ 20.000 de membri, unele estimări indicând însă că numărul ar putea fi mult mai mare, banda putând ajunge la 40.000 de membri pe viață și 60.000 de colaboratori.

Potrivit investigațiilor, gruparea controlează o mare parte din piața combustibilului din Brazilia. Liderul grupării, Marcola, este un infractor brazilian asociat cu jafuri de bănci, trafic de droguri, omoruri și activități teroriste.

Organizația criminală a fost fondată în 1993 ca rețea deținută de Marcola în închisoare, având inițial scopul de a proteja deținuții și de a consolida legăturile dintre aceștia.

În timp, PCC a evoluat către o gamă variată de activități infracționale, inclusiv trafic de droguri, jafuri, spălare de bani, corupție și intimidare, precum și control asupra sistemului penitenciar. PCC are legături puternice cu mafii din străinătate, inclusiv cu grupări de crimă organizată din Balcani. Marcola este în închisoare din 1999 și execută pedepse cumulate de peste 300 de ani.

În iunie, Parchetul din São Paulo a dezvăluit că Portugalia este țara europeană cu cei mai mulți membri ai acestei organizații criminale. Jornal de Notícias a relatat că 87 de membri ai PCC se află în Portugalia, dintre care 29 „sunt infiltrați în închisori, locul preferat de recrutare pentru această adevărată multinațională criminală”.

Printre liderii PCC se află și André de Oliveira Macedo, cunoscut ca André do Rap, aflat în prezent într-o locație necunoscută după ce ar fi stat ascuns în Portugalia un an. Doar Paraguay, Venezuela, Bolivia și Uruguay au mai mulți membri PCC pe teritoriul lor decât Portugalia.

