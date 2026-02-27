Live TV

Un bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri şi dat în urmărire internaţională a fost arestat în Africa de Sud

Data actualizării: Data publicării:
barbat incatusat
Foto: GettyImages

Poliţia sud-africană a anunţat vineri arestarea la Cape Town a unui bărbat bulgar dat în urmărire internaţională prin Interpol şi care a fugit în anul 2009 după ce a fost condamnat în România la 16 ani de închisoare pentru trafic de droguri, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Un traficant de droguri condamnat, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat vineri dimineaţă la domiciliul său (...) din Cape Town. Stanislav Stamenov (...) făcea parte dintr-un mare grup infracţional organizat implicat în traficul de heroină către România”, precizează poliţia din Africa de Sud.

Cetăţeanul bulgar se află acum în custodia poliţiei sud-africane şi va fi prezentat luni unui tribunal din Cape Town care trebuie să se pronunţe asupra extrădării sale. El se ascundea de mulţi ani în acest oraş-port şi pretindea că este instructor de sport. România a emis o notificare de „alertă roşie” pe Interpol pentru găsirea fugarului.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul
Digi Sport
Ce lovitură pentru FCSB! Au rămas doar două scenarii prin care campioana mai prinde play-off-ul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Romanian Police Car (Politia Rutiera) in Bucharest traffic, Romania, 2023
Bărbat de 57 de ani din Satu Mare, arestat după ce a agresat sexual o fetiță de șase ani
captura italia
Un român a încercat să răpească o fetiță de un an și jumătate din mâinile mamei sale, în Italia. Momentul a fost surprins de camere
masina rasturnata langa un mall din floresti
Bărbat, arestat preventiv după ce a condus fără permis și a făcut accident lângă mall-ul din Florești, județul Cluj
web SHIPSPOTTING Around The World CORVETA GERMANIA 030226_01785
Român arestat pentru sabotajul corvetelor Marinei Germane. Percheziții în Hamburg, România și Grecia
Melania Trump
Documentarul „Melania” a fost retras din cinematografele din Africa de Sud, cu doar o zi înainte de lansare. Motivul invocat
Recomandările redacţiei
Ministerul Afacerilor Externe.
MAE: România și-a retras personalul neesențial de la ambasada din...
oana gheorghiu
Oana Gheorghiu anunță concurs pentru Consiliul de Administrație al...
donald trump
Donald Trump ar fi luat în considerare opţiuni de a declara stare de...
Dominic Fritz
USR a lansat proiectul strategic „România 2036”. Fritz: „Suntem în...
Ultimele știri
Donald Trump sugerează o „preluare prietenoasă” a Cubei: „Nu au bani, nu au petrol, nu au mâncare”
Poliţia norvegiană a arestat un adolescent suspectat că plănuia un atentat împotriva unei structuri NATO
Elevii români au câștigat medalii la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială. Oana Țoiu: „Sunt cei mai buni ambasadori”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Dan Bălan a făcut marele anunț, după apariția îngrijorătoare de la ultimul concert: 'Viața mea a luat o altă...
Fanatik.ro
Simona Halep, din nou îndrăgostită? Mesajul cu subînțeles transmis de fosta jucătoare de tenis
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Vedete internaționale de la Cerbul de Aur, filate brutal de Securitate. Cine este ”regele muzicii” vizitat...
Adevărul
Moartea lui Jeffrey Epstein, anunțată pe un forum de discuții cu 38 de minute înainte de anunțul oficial. FBI...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a anunțat în direct la TV marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Veganii au risc mai crescut de cancer colorectal, relevă un nou studiu
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...