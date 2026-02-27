Un bulgar condamnat în România pentru trafic de droguri şi dat în urmărire internaţională a fost arestat în Africa de Sud

Poliţia sud-africană a anunţat vineri arestarea la Cape Town a unui bărbat bulgar dat în urmărire internaţională prin Interpol şi care a fugit în anul 2009 după ce a fost condamnat în România la 16 ani de închisoare pentru trafic de droguri, transmite agenţia EFE, citată de Agerpres.

„Un traficant de droguri condamnat, în vârstă de 41 de ani, a fost arestat vineri dimineaţă la domiciliul său (...) din Cape Town. Stanislav Stamenov (...) făcea parte dintr-un mare grup infracţional organizat implicat în traficul de heroină către România”, precizează poliţia din Africa de Sud.

Cetăţeanul bulgar se află acum în custodia poliţiei sud-africane şi va fi prezentat luni unui tribunal din Cape Town care trebuie să se pronunţe asupra extrădării sale. El se ascundea de mulţi ani în acest oraş-port şi pretindea că este instructor de sport. România a emis o notificare de „alertă roşie” pe Interpol pentru găsirea fugarului.

