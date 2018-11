Și-a sunat soțul din mijlocul incendiului devastator din California: „Eu o să mor, te iubesc”. Răspunsul bărbatului i-a salvat viața

Nichole Jolly, o asistentă din California, a crezut că va muri în incendiul de vegetație care a făcut ravagii în orașul Paradise, după ce a fost evacuată din spitalul unde lucra și mașina i-a luat foc, scrie skynews.co.uk.

Foto: Agerpres

Joly, împreună cu colegele ei asistente au salvat 60 de pacienți și i-au ajutat să părăsească zona în siguranță, în timp ce flăcările se extindeau spre ei. După, li s-a spus să se urce în mașini și să conducă spre o zonă sigură.

„Am început să conducem și mașina mea a luat foc și a fost total cuprinsă de flăcări. Taxiul s-a umplut de fum. L-am sunat pe soțul meu și i-am spus: „Cred că o să mor, te iubesc, spune-le copiilor că îi iubesc”. Mi-a spus: „Nu muri, fugi”. Am închis telefonul, m-am dat jos din mașină, flăcările îmi atingeau pantalonii”, a povestit asistenta.

Însă tocmai răspunsul soțului ei i-a dat puterea de a lupta și a se salva, într-o misiune aproape imposibilă, demnă de un film la Hollywood.

„Am fugit la mașina prietenei mele cele mai bune și am văzut cum se topea sub ochii mei. Nu am putut deschide ușa, pentru că mânerul din plastic se topise. Și am bătut în geam, nu a răspuns, și m-am gândit că este moartă. Nu puteam sta acolo, focul era lângă mine, pantalonii mei începeau să ardă”, a povestit femeia.

Asistenta a început să fugă și a sărit în spatele unei mașini de pompieri. Aceștia au lăsat-o în mașină, au stins flăcările care îi cuprinseseră pantalonii și au pus peste ea o pătură termoizolantă.

Nu au apucat însă să își tragă nicio secundă sufletul. Mașina pompierilor era înconjurată de flăcări. Un buldozer a ajuns la timp, din fericire, și le-a eliberat calea. Astfel, pompierii au putut să întoarcă mașina.

Jolly nu știa însă că prietena ei cea mai bună era într-o mașină în spatele ei. S-au reîntâlnit la spitalul unde lucrează, unde au fost transportate înapoi de autorități. Și-au găsit colegele în fața spitalului, ajutând răniți, în timp ce pompierii se luptau să stingă flăcările care cuprinseseră acoperișul clădirii.

În tot acest timp soțul asistentei se îndrepta într-o mașină spre locul unde se afla ea. Știa că dacă ea moare, trebuie ca el să salveze copiii, a povestit femeia. Cei doi nu puteau comunica, liniile telefonice fiind căzute. În cele din urmă Jolly a reușit să comunice cu mama ei, care știa unde se află soțul asistentei, iar cei doi s-au reîntâlnit în siguranță.

Camp Fire, cum a fost botezat incendiul, a distrus în totalitate orașul Paradise, care se află între Los Angeles și San Francisco. Nici Malibu nu a scăpat, la fel și alte zone din comitatul LA. Casele mai multor celebrități, printre care nume mari ca Miley Cyrus sau Gerard Butler, au ars la pământ.

În total, sunt trei focare mari de incendiu active în California - Camp Fire, Woolsey Fire și Hill Fire. Bilanțul morților a ajuns azi la 50, sute de persoane fiind încă dispărute. Autoritățile americane le descriu drept cele mai tragice și mai costisitoare din istoria statului.

